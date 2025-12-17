ППО знешкодила 37 із 69 випущених окупантами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 17 грудня російські окупанти випустили по Україні 69 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

РФ атакувала 69 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інші з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму.

Близько 40 із них - "шахеди".

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Результат роботи ППО

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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