ППО знешкодила 37 із 69 випущених окупантами БпЛА, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 17 грудня російські окупанти випустили по Україні 69 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
РФ атакувала 69 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера та інші з напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово - РФ, Гвардійське - ТОТ АР Криму.
Близько 40 із них - "шахеди".
Результат роботи ППО
Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 37 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 29 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Наразі атака триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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