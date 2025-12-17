ПВО обезвредила 37 из 69 выпущенных оккупантами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
В ночь на 17 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 69 беспилотников разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
РФ атаковала 69 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и другие из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крыма.
Около 40 из них - "шахеды".
Результат работы ПВО
По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.
В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Zahar Kindrat
показать весь комментарий17.12.2025 09:44 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий17.12.2025 09:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль