ПВО обезвредила 37 из 69 выпущенных оккупантами БПЛА, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 17 декабря российские оккупанты выпустили по Украине 69 беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

РФ атаковала 69 ударных БПЛА типа Shahed, Гербера и другие из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крыма.

Около 40 из них - "шахеды".

Также читайте: Оккупанты нанесли удар по Херсону: двое раненых, один из них в тяжелом состоянии. За сутки в области - 8 пострадавших

Результат работы ПВО

По состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 37 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.



Зафиксировано попадание 29 ударных БПЛА на 12 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

Читайте: Шесть человек ранены в результате ударов РФ по Запорожью. За сутки в области - 668 ударов. ФОТО