Рашисти вдарили КАБами по будинках в Запоріжжі: понад 20 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакують керованими авіаційними бомбами Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили попередили про пуск КАБа в напрямку Запоріжжя.

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У місті пролунали вибухи.

Очільник ОВА Федоров заявив про влучання у житловий будинок.

Згодом глава області заявив, що РФ вдарила також по одному з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.

За даними ОВА, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю.

В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди.

У Кушугумській громаді дістала поранень жінка.

Станом на 12:40 відомо про щонайменше 21 постраждалу особу, зокрема дитину.

"Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад", - зазначили в ОВА.

О 12:53 вже відомо про 26 поранених.

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