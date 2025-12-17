Рашисти вдарили КАБами по будинках в Запоріжжі: понад 20 постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакують керованими авіаційними бомбами Запоріжжя. У місті пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попередили про пуск КАБа в напрямку Запоріжжя.
У місті пролунали вибухи.
Очільник ОВА Федоров заявив про влучання у житловий будинок.
Згодом глава області заявив, що РФ вдарила також по одному з обʼєктів інфраструктури Запоріжжя.
За даними ОВА, росіяни тричі вдарили по Запоріжжю.
В обласному центрі поцілив по двох житлових будинках. Попередньо, під завалами можуть бути люди.
У Кушугумській громаді дістала поранень жінка.
Станом на 12:40 відомо про щонайменше 21 постраждалу особу, зокрема дитину.
"Росіяни запустили керовані авіабомби, зруйнувавши житлові будинки та пошкодивши об'єкт інфраструктури і навчальний заклад", - зазначили в ОВА.
О 12:53 вже відомо про 26 поранених.
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