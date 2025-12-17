РУС
Новости Обстрелы Запорожья
672 2

Рашисты бьют КАБами по Запорожью: есть попадание в жилой дом. ВИДЕО

Российские оккупанты атакуют управляемыми авиационными бомбами Запорожье. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

Воздушные силы предупредили о пуске КАБ в направлении Запорожья.

В городе прогремели взрывы.

Глава ОВА Федоров заявил о попадании в жилой дом.

Запорожье (2844) обстрел (30921) Запорожская область (3893) Запорожский район (363)
Усі кацапи пі@араси!
показать весь комментарий
17.12.2025 12:17 Ответить
****** це все робив, і в Ічкерії, і в Грузії, і в Сирії …., а тепер в Україні!!
А дивна організація ООН з її члЄНАМИ РадБезу, все ще лише глибоко занепокоєна за отримання грошей собі в кишеню на посадах!! Тіж самі КабМіндічі з ООН !!
показать весь комментарий
17.12.2025 12:18 Ответить
 
 