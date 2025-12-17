Рашисты бьют КАБами по Запорожью: есть попадание в жилой дом. ВИДЕО
Российские оккупанты атакуют управляемыми авиационными бомбами Запорожье. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Воздушные силы предупредили о пуске КАБ в направлении Запорожья.
В городе прогремели взрывы.
Глава ОВА Федоров заявил о попадании в жилой дом.
А дивна організація ООН з її члЄНАМИ РадБезу, все ще лише глибоко занепокоєна за отримання грошей собі в кишеню на посадах!! Тіж самі КабМіндічі з ООН !!