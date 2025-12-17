Для союзників України в Європі погана угода з Росією гірша, ніж її відсутність, - WSJ

Європейські союзники України вважають, що мирна угода, яка буде вигідна Російській Федерації, ризикує спровокувати більш масштабну війну у майбутньому. Вона може охопити весь континент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

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Європа підтримує Київ, зокрема, щоб зберегти власну безпеку

У матеріалі йдеться про те, що Європейські лідери розуміють, - Росія може вийти з мирних переговорів зі значно розширеними військовими виробничими потужностями, впевнена в можливості перекроїти кордони силою і розглядаючи НАТО як слабку організацію.

"Європейські столиці, які відчувають брак коштів, побоюються, що у них не буде іншого вибору, крім як значно збільшити військові витрати і посилити оборонні приготування в надії зберегти свій потенціал стримування", - пишуть в WSJ

Дональд Трамп і його команда хочуть швидкого врегулювання конфлікту, але для Європи, як і для України, погана мирна угода, що залишає Київ слабким і вразливим, на даний момент гірша, ніж повна відсутність угоди.

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