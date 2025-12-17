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Для союзників України в Європі погана угода з Росією гірша, ніж її відсутність, - WSJ

Погана мирна угода гірше для союзників України, ніж її відсутність

Європейські союзники України вважають, що мирна угода, яка буде вигідна Російській Федерації, ризикує спровокувати більш масштабну війну у майбутньому. Вона може охопити весь континент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal.

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Європа підтримує Київ, зокрема, щоб зберегти власну безпеку

У матеріалі йдеться про те, що Європейські лідери розуміють, - Росія може вийти з мирних переговорів зі значно розширеними військовими виробничими потужностями, впевнена в можливості перекроїти кордони силою і розглядаючи НАТО як слабку організацію.

"Європейські столиці, які відчувають брак коштів, побоюються, що у них не буде іншого вибору, крім як значно збільшити військові витрати і посилити оборонні приготування в надії зберегти свій потенціал стримування", - пишуть в WSJ

Дональд Трамп і його команда хочуть швидкого врегулювання конфлікту, але для Європи, як і для України, погана мирна угода, що залишає Київ слабким і вразливим, на даний момент гірша, ніж повна відсутність угоди.

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Європа (2525) росія (70635) Україна (7530) війна в Україні (8632)
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Топ коментарі
+9
Тобто для європейських "союзників" гарна війна в Україні краще поганого миру. От тут вірю.
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17.12.2025 12:54 Відповісти
+9
Будь-яка угода з росією не варта паперу, а погана навіть не варта згадування.
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17.12.2025 13:01 Відповісти
+6
Для України так само. Бо вірить в "істинний МИР" з РФ - лише відбитий на голову ідіот. Насправді це буде пауза. І РФ зараз виторговує собі кращі умови для 2 ранду мов - дайте укріплення без боя, і в союзи не вступайте, і зброю не робіть. ОТ І ВСЕ

ЦЕ НЕ ПРО МИР - це перемиря. Скоріше за все коротке
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17.12.2025 13:01 Відповісти

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