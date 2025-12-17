Для союзников Украины в Европе плохое соглашение с Россией хуже, чем его отсутствие, - WSJ

Европейские союзники Украины считают, что мирное соглашение, которое будет выгодно Российской Федерации, рискует спровоцировать более масштабную войну в будущем. Она может охватить весь континент.

Европа поддерживает Киев, в частности, чтобы сохранить собственную безопасность

В материале говорится, что европейские лидеры понимают: Россия может выйти из мирных переговоров со значительно расширенными военными производственными мощностями, уверенная в возможности перекроить границы силой и рассматривая НАТО как слабую организацию.

"Европейские столицы, испытывающие нехватку средств, опасаются, что у них не будет другого выбора, кроме как значительно увеличить военные расходы и усилить оборонные приготовления в надежде сохранить свой потенциал сдерживания", - пишут в WSJ

Дональд Трамп и его команда хотят быстрого урегулирования конфликта, но для Европы, как и для Украины, плохое мирное соглашение, оставляющее Киев слабым и уязвимым, на данный момент хуже, чем полное отсутствие соглашения.

