РУС
1 434 13

Для союзников Украины в Европе плохое соглашение с Россией хуже, чем его отсутствие, - WSJ

Плохое мирное соглашение хуже для союзников Украины, чем его отсутствие

Европейские союзники Украины считают, что мирное соглашение, которое будет выгодно Российской Федерации, рискует спровоцировать более масштабную войну в будущем. Она может охватить весь континент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Европа поддерживает Киев, в частности, чтобы сохранить собственную безопасность

В материале говорится, что европейские лидеры понимают: Россия может выйти из мирных переговоров со значительно расширенными военными производственными мощностями, уверенная в возможности перекроить границы силой и рассматривая НАТО как слабую организацию.

"Европейские столицы, испытывающие нехватку средств, опасаются, что у них не будет другого выбора, кроме как значительно увеличить военные расходы и усилить оборонные приготовления в надежде сохранить свой потенциал сдерживания", - пишут в WSJ

Дональд Трамп и его команда хотят быстрого урегулирования конфликта, но для Европы, как и для Украины, плохое мирное соглашение, оставляющее Киев слабым и уязвимым, на данный момент хуже, чем полное отсутствие соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Репарационный кредит: Fitch поместил рейтинги Euroclear в категорию негативных

Автор: 

Европа (2220) россия (98406) Украина (45277) война в Украине (7255)
Топ комментарии
+6
Тобто для європейських "союзників" гарна війна в Україні краще поганого миру. От тут вірю.
17.12.2025 12:54 Ответить
+5
Будь-яка угода з росією не варта паперу, а погана навіть не варта згадування.
17.12.2025 13:01 Ответить
+2
Для України так само. Бо вірить в "істинний МИР" з РФ - лише відбитий на голову ідіот. Насправді це буде пауза. І РФ зараз виторговує собі кращі умови для 2 ранду мов - дайте укріплення без боя, і в союзи не вступайте, і зброю не робіть. ОТ І ВСЕ

ЦЕ НЕ ПРО МИР - це перемиря. Скоріше за все коротке
17.12.2025 13:01 Ответить
Тобто для європейських "союзників" гарна війна в Україні краще поганого миру. От тут вірю.
17.12.2025 12:54 Ответить
Потрібна мобілізація молоді, потрібно поповнення бойових бригад ЗСУ!
17.12.2025 13:25 Ответить
Будь-яка угода з росією не варта паперу, а погана навіть не варта згадування.
17.12.2025 13:01 Ответить
І правильно - чим довше триває війна, тим більше сточується РФ. Вимотується, втрачає людей, стає територією без майбутнього. Тому треба продовжувати до повного її стирання, скільки б часу й ресурсів (людських і матеріальних) це не потребувало.

Це я саме про РФ, не переплутайте.
17.12.2025 13:01 Ответить
А хто має її стирати, одні українці ?
17.12.2025 13:05 Ответить
По великому рахунку це пройоб пана Буданги. Він давно мав вже організувати який-небудь казус "Бульби" і втягнути Європу у війну.
17.12.2025 13:11 Ответить
Так прописано в сценарії, нічого не вдієш.
17.12.2025 13:59 Ответить
Для України так само. Бо вірить в "істинний МИР" з РФ - лише відбитий на голову ідіот. Насправді це буде пауза. І РФ зараз виторговує собі кращі умови для 2 ранду мов - дайте укріплення без боя, і в союзи не вступайте, і зброю не робіть. ОТ І ВСЕ

ЦЕ НЕ ПРО МИР - це перемиря. Скоріше за все коротке
17.12.2025 13:01 Ответить
Дивно, що досі нема пропозиції підписати цей "мир" у Мюнхені.
17.12.2025 13:19 Ответить
Добре, що вони це розуміють
17.12.2025 13:07 Ответить
Погана чи хороша угода залежить від того ,як поведе себе Україна після укладення перемир'я - якщо далі будуть красти і брехати , а народ це толерувати - то не захистить Україну ніяка НАТО ,США чи ядерна зброя . А якщо провести правильні реформи і жити чесно -то можна як німецький рейх в 30-40 -х дав 3,14нди всій Європі - хоча підписав капітуляцію, був розброєний ,втратив землі і мав обмеження 50 тисяч кадрової армії

Вирішують не пісюльки, туалетні папірчики та обіцянки - а адекватні ,чесні та фахові лідери на керівних посадах ,показуючи особистий приклад
17.12.2025 13:14 Ответить
Ага. Тобто їсти погане гівно гірше ніж ніякого? А якщо гівно зовсім не їсти ви не думали про це? Не бачу жодного позитиву в цій так звані угоді з людоїдами. Даже те що саме московські людоїди самі цю угоду пропихують повинно всіх насторожити.
17.12.2025 13:23 Ответить
Если все хотят продолжения войны, зачем этот дурацкий спектакль.
17.12.2025 13:27 Ответить
 
 