Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію до 50 тисяч грн за переобладнання свого авто, - Свириденко

Віднині люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля під власні потреби. Сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 грн.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко за підсумками засідання уряду, інформує Цензор.НЕТ.

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"Люди з інвалідністю зможуть отримати компенсацію за переобладнання автомобіля. Компенсація поширюється на авто, яке є у власності людини — незалежно від того, нове воно чи вживане", - розповіла очільниця Кабміну.

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Людина переобладнує авто, вносить відмітку в посвідчення водія, реєструє зміни та підтверджує витрати документами.

Заявка на компенсацію подається до територіального відділення Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Це можна зробити особисто або через електронний кабінет на вебпорталі Мінсоцполітики, а також через Дію.

Рішення про виплату ухвалюється за 3 робочих дні, а кошти буде зараховано впродовж 10 робочих днів після надходження на рахунки Фонду.

Яка сума виплати?

Прем'єрка розповіла, що сума виплати відповідатиме фактичним витратам до 50 000 грн.

На наступний рік на цю ініціативу передбачено фінансування близько 30 млн грн.

Свириденко також нагадала, що раніше подібне рішення уряд ухвалив для ветеранів.

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