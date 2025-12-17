Люди с инвалидностью смогут получить компенсацию до 50 тысяч грн за переоборудование своего авто, - Свириденко

Отныне люди с инвалидностью смогут получить компенсацию за переоборудование автомобиля под собственные нужды. Сумма выплаты будет соответствовать фактическим расходам до 50 000 грн.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по итогам заседания правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Люди с инвалидностью смогут получить компенсацию за переоборудование автомобиля. Компенсация распространяется на автомобиль, который находится в собственности человека — независимо от того, новый он или подержанный", — рассказала глава Кабмина.

Как будет работать механизм?

Человек переоборудует автомобиль, вносит отметку в водительское удостоверение, регистрирует изменения и подтверждает расходы документами.

Заявка на компенсацию подается в территориальное отделение Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Это можно сделать лично или через электронный кабинет на веб-портале Минсоцполитики, а также через "Дію".

Решение о выплате принимается за 3 рабочих дня, а средства будут зачислены в течение 10 рабочих дней после поступления на счета Фонда.

Какова сумма выплаты?

Премьер рассказала, что сумма выплаты будет соответствовать фактическим расходам до 50 000 грн.

На следующий год на эту инициативу предусмотрено финансирование около 30 млн грн.

Свириденко также напомнила, что ранее подобное решение правительство приняло для ветеранов.

