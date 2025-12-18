Екстрена допомога без зв’язку: МВС запустило сервіс 112

МВС України запустило офіційний застосунок екстреної допомоги 112, який дозволяє викликати рятувальників, поліцію чи медиків навіть без мобільного сигналу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко

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У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток - і оператор 112 сам оцінює ситуацію та спрямовує на місце рятувальників, поліцію, медиків та/або газову службу.

Важливо: перед початком користування обов’язково авторизуйтеся.

Коли застосунок 112 може бути особливо корисним?

у підвалі чи в укритті, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу;

у районах зі слабким або нестабільним покриттям;

під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж.

"Ми будемо розширювати функціональність "112". Серед наступних кроків - опція виклику жестовою мовою, щоб сервіс був максимально доступним для всіх користувачів. 112 - це про можливість отримати допомогу за будь-яких умов. Навіть коли інші канали зв’язку недоступні", - зауважив міністр.

Усі персональні дані захищені. Застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки. Дані використовуються виключно для обробки екстрених викликів.

Завантажуйте застосунок 112 Ukraine:

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