Экстренная помощь без связи: МВД запустило сервис 112

МВД Украины запустило официальное приложение экстренной помощи 112, которое позволяет вызвать спасателей, полицию или медиков даже без мобильного сигнала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

В критической ситуации вы звоните через приложение - и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу.

Важно: перед началом использования обязательно авторизуйтесь.

Когда приложение 112 может быть особенно полезным?

в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;

в районах со слабым или нестабильным покрытием;

во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

"Мы будем расширять функциональность "112". Среди следующих шагов - опция вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей. 112 - это возможность получить помощь при любых условиях. Даже когда другие каналы связи недоступны", - отметил министр.

Все персональные данные защищены. Приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов.

Скачивайте приложение 112 Ukraine:

