РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16016 посетителей онлайн
Новости
988 7

Экстренная помощь без связи: МВД запустило сервис 112

Приложение 112: как вызвать экстренные службы без мобильного сигнала

МВД Украины запустило официальное приложение экстренной помощи 112, которое позволяет вызвать спасателей, полицию или медиков даже без мобильного сигнала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В критической ситуации вы звоните через приложение - и оператор 112 сам оценивает ситуацию и направляет на место спасателей, полицию, медиков и/или газовую службу.

Важно: перед началом использования обязательно авторизуйтесь. 

Когда приложение 112 может быть особенно полезным?

  • в подвале или в укрытии, где есть Wi-Fi, но нет мобильного сигнала;
  • в районах со слабым или нестабильным покрытием;
  • во время аварий или перебоев в работе сотовых сетей.

"Мы будем расширять функциональность "112". Среди следующих шагов - опция вызова на жестовом языке, чтобы сервис был максимально доступным для всех пользователей. 112 - это возможность получить помощь при любых условиях. Даже когда другие каналы связи недоступны", - отметил министр.

Все персональные данные защищены. Приложение соответствует государственным стандартам кибербезопасности. Данные используются исключительно для обработки экстренных вызовов.

Скачивайте приложение 112 Ukraine:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МВД Украины предлагает ветеранам войны трудоустройство

Автор: 

МВД (9356) Клименко Игорь (448)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вимкнули світло і застряг у ліфті. Мережі нема. Як допоможе цей застосунок?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:06 Ответить
Це ще один приклад як МВС під час війни витрачає державні гроші на сумнівні проекти з корупційними ризиками.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:28 Ответить
показать весь комментарий
18.12.2025 12:12 Ответить
"який дозволяє викликати рятувальників, поліцію чи медиків навіть без мобільного сигналу"... "У критичній ситуації ви телефонуєте через додаток"... я реально спіймав глюк(((... чи то можуть скористатись володарі сигналів зі старлінк?
показать весь комментарий
18.12.2025 12:16 Ответить
Через старлінк працює.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:19 Ответить
возможно что там как то реализована передача sos сигнала , в моменты когда появится мобильный сигнал, или через WiFi, bluetooth сети , (в том числе других телефонов).... и т.д....
показать весь комментарий
18.12.2025 12:20 Ответить
Реалізован голосовий виклик через Інтернет.
показать весь комментарий
18.12.2025 12:22 Ответить
 
 