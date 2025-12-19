Війська РФ атакували Україну дронами: офіційна інформація Повітряних сил ЗСУ (оновлено)

Увечері 18 грудня армія РФ здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши ударні дрони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне зведення Повітряних сил ЗСУ. За даними військових, безпілотники були зафіксовані у повітряному просторі країни.

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Рух ударних БпЛА

О 18:10 - Харківщина: БпЛА в районі Куп'янська та Великого Бурлука.

О 18:32 - ворожі безпілотники зафіксовані в таких регіонах:

Сумщина: БпЛА у напрямку Сум та Хотіні;

Харківщина: БпЛА повз Балаклію, Великий Бурлук та в районі Козачої Лопані;

Дніпропетровщина: БпЛА в районі Шахтарського;

О 18:54 - російські дрони помічені:

на Харківщині: групи БпЛА в районі Шевченкового/Балаклії.

БпЛА курсом на Суми.

Дніпропетровщина: БпЛА курсом на Синельникове.

Оновлена інформація

О 19:32 - повідомлялося про безпілотники на Харківщині:

декілька груп БпЛА в районі Дергачів курсом на Харків;

БпЛА повз Рогань курсом на Зміїв.

О 19:49 - ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний, на південь від Запоріжжя. Залучено засоби для збиття.

О 19:50 - швидкісна ціль через Харківщину.

О 19:51 - загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу.

О 20:05 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

Оновлена інформація

О 20:30 - загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу.

О 20:53 - пуски КАБ на Донеччину.

О 21:08 - ворожий безпілотник, ймовірно, розвідувальний, на півдні від Запоріжжя. Залучено засоби для збиття.

О 21:11 - Одещина: БпЛА в напрямку Одеси з південного заходу.

О 21:12 - безпілотник на Чорноморськ.

О 21:13 - БпЛА в напрямку Харкова та Чугуєва з півночі.

Оновлена інформація

О 22:04 - повторні пуски КАБ на Донеччину/схід Дніпропетровщини.

О 22:09 - Одещина: БпЛА в напрямку Овідіополя з північно-західного напрямку.

О 22:12 - Харківщина: БпЛА курсом на/повз Барвінкове в напрямку Донеччини.

О 22:21 - спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження.

О 22:23 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 22:25 - Херсонщина: БпЛА в напрямку Великої Олександрівки з південного сходу.

О 22:28 - пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької області, курсом на південний схід Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 22:39 - Група БпЛА на півдні Миколаївщини, курс - північний.

О 22:39 - швидкісна ціль на сході м.Запоріжжя, курс - північний.

О 22:47 - БпЛА з Чернігівщини в напрямку Шостки/Воронежа (Сумщина).

О 22:51 - ворожі дрони фіксують на наступних напрямках:

нові групи БпЛА з білгородщини на Харківщину (вектор - н.п.Приколотне);

нові групи БпЛА з ТОТ Херсонщини в напрямку на/повз Велику Лепетиху, курс - північно-західний;

БпЛА на Миколаївщині повз Березанку на півдні курсом на Одещину.

О 23:02 - нові групи БпЛА з ТОТ Донеччини курсом на схід Дніпропетровщини.

О 23:12 - ворожі безпілотники атакують Одещину:

БпЛА в напрямку на/повз н.п.Чорноморське в напрямку Одеси;

Харківщина:

Харківщина: БпЛА на/повз Старий Салтів, курс - західний та Великий Бурлук, курс - південно-східний;





О 23:12 - БпЛА фіксують на Херсонщині: на/повз Велика Олександрівка, курс - північно-західний;

О 23:12 - БпЛА на південь Донеччини з ТОТ.

Оновлена інформація

О 23:40 - повітряні сили ЗСУ повідомили про рух БпЛА:

Миколаївщина: БпЛА на північному сході від н.п. Баштанка, курс - північно-західний;

на схід Дніпропетровщини з ТОТ Донеччини.

О 23:49 - пуски КАБ на Запорізьку область.

О 23:50 - загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

О 23:57 - БпЛА в напрямку Чугуєва з південного сходу.

О 00:12 - безпілотник в напрямку Запоріжжя з півдня.

О 00:13 - БпЛА в напрямку Нікополя зі сходу.

О 00:14 - дрон по межі Миколаївщини і Кіровоградщини північно-західним курсом.

О 00:18 - відбій загрози застосування балістичного озброєння.

О 00621 - на Харківщині на південному сході від Старого Салтова - ворожий БпЛА, ймовірно, розвідувальний. Залучено засоби для збиття.

Оновлена інформація

О 00:43 - повідомляється про БпЛА на Кіровоградщині на/повз Смоліне північним курсом, а також безпілотник на сході Дніпропетровщини в напрямку н.п.Просяна з північного сходу.

О 01:09 - БпЛА на Сумщині в напрямку н.п.Низи, Боромля з північного сходу.

О 01:20 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

на Сумщині курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Гадяч);

на північному заході Харківщини, курс - західний/північно-західний.

О 01:22 - загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу.

О 01:37 - БпЛА в напрямку Херсона з північного сходу.

О 01:48 - Полтавщина: БпЛА на/повз Диканьку з північного заходу. Сумщина: безпілотник повз н.п. Липова Долина, Боромля, Лебедин в напрямку Гадяча на Полтавщині.

О 01:49 - активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що у четвер, 18 грудня, російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою.

Дивіться: Оператори дронів "Буревій" завдали ударів по техніці та піхоті РФ на Куп’янському напрямку. ВIДЕО