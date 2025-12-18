Войска РФ атаковали Украину дронами: официальная информация Воздушных сил ВСУ (обновлено)

Вечером 18 декабря армия РФ осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив ударные дроны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальную сводку Воздушных сил ВСУ. По данным военных, беспилотники были зафиксированы в воздушном пространстве страны.

Движение ударных БПЛА

В 18:10 - Харьковская область: БПЛА в районе Купянска и Великого Бурлука.

В 18:32 - вражеские беспилотники зафиксированы в следующих регионах:

Сумская область: БПЛА в направлении Сум и Хотина;

Харьковская область: БПЛА мимо Балаклеи, Великого Бурлука и в районе Казачьей Лопани;

Днепропетровская область: БПЛА в районе Шахтерского.

В 18:54 - российские дроны замечены:

в Харьковской области: группы БПЛА в районе Шевченко/Балаклеи.

БПЛА курсом на Сумы.

Днепропетровская область: БПЛА курсом на Синельниково.

Обновленная информация

В 19:32 сообщалось о беспилотниках на Харьковщине:

несколько групп БПЛА в районе Дергачей курсом на Харьков;

БпЛА мимо Роганя курсом на Змиев.

В 19:49 - вражеский БпЛА, вероятно, разведывательный, к югу от Запорожья. Привлечены средства для уничтожения.

В 19:50 – скоростная цель через Харьковщину.

В 19:51 - угроза применения баллистического вооружения с северо-востока.

В 20:05 - отбой угрозы применения баллистического вооружения.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

