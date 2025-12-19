ППО знешкодила 108 зі 160 БпЛА випущених росіянами. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 19 грудня російські війська випустили по Україні 160 БпЛА різних типів.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Пуски фіксували із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово - РФ., Гвардійське - ТОТ АР Криму.
Близько 90 із них – "шахеди".
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.
Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
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