ППО знешкодила 108 зі 160 БпЛА випущених росіянами. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 19 грудня російські війська випустили по Україні 160 БпЛА різних типів.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Пуски фіксували із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Брянськ, Міллєрово - РФ., Гвардійське - ТОТ АР Криму.

Близько 90 із них – "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 108 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 47 ударних БпЛА на 23 локаціях.

Наразі атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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