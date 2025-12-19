Нічний обстріл Одеси: частина району без світла та води

У ніч проти 19 грудня російські окупанти знову обстріляли Одесу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію начальника Місцевої військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок атаки частина одного з районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.

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Внаслідок атаки постраждала людина

Відомо про одну постраждалу людину середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу де надається уся необхідна допомога. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям, - додав Лисак.

Інших подробиць щодо наслідків обстрілу наразі немає

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Що раніше?

Перед цим росіяни били по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі цивільного призначення, а також приватні помешкання одеситів. На місцях працюють оперативні штаби та відповідні служби.

Проводиться обстеження й оцінка пошкоджень, мешканцям надається допомога. На місці працюють усі необхідні комунальні служби.

Раніше ми писали, що у четвер, 18 грудня, російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.

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