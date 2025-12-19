Нічний обстріл Одеси: частина району без світла та води
У ніч проти 19 грудня російські окупанти знову обстріляли Одесу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на інформацію начальника Місцевої військової адміністрації Сергія Лисака, унаслідок атаки частина одного з районів міста тимчасово залишилась без електро-, водо- та теплопостачання.
Внаслідок атаки постраждала людина
Відомо про одну постраждалу людину середнього ступеня важкості. Вона доставлена до медичного закладу де надається уся необхідна допомога. Проводиться оцінка масштабів пошкоджень житла та збір інформації для надання подальшої допомоги мешканцям, - додав Лисак.
Інших подробиць щодо наслідків обстрілу наразі немає
Що раніше?
Перед цим росіяни били по цивільній інфраструктурі Одеси. Внаслідок атаки були пошкоджені будівлі цивільного призначення, а також приватні помешкання одеситів. На місцях працюють оперативні штаби та відповідні служби.
Проводиться обстеження й оцінка пошкоджень, мешканцям надається допомога. На місці працюють усі необхідні комунальні служби.
- Раніше ми писали, що у четвер, 18 грудня, російський ударний дрон атакував міст на Одещині поблизу державного кордону з Молдовою, що призвело до тимчасового закриття кількох пунктів пропуску.
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А тепер давайте про серйозне. Зрадник Андрій Деркач отримав звання героя росії за свою агентурну мережу у банді Міндіча/Галущенка/Миронюка, яка ДОПОМОГЛА росіянам розбити українські елнетромережі і генерацію.
Якщо ви думаєте, що минулого року росіяни просто не влучали в енергооб'єкти, а в цьому році почали влучати, то це не так. Точні координати і всі СЛАБКІ місця української енергетики були ПЕРЕДАНІ росіянам українськими посадовцями, які досі займають посади, бо відсторонили тільки Галущенка.
Тобто, ви розумієте, що поки Генпрокурор і ДБР зайняті пі....м Шабуніна, російська агентура просто зараз працює у більш ніж 50 державних компаніях, пов'язаних з енергетикою.
П - пріоритети. І коли наступний раз у вас не буде світла, ви маєте завдячувати диктатору фашистської федерації Путіну, генеральному прокурору України Кравченку, директору ДБР Сухачову.
Складно перемогти у війні, коли проти тебе крім окупантів воюють твої ж державні чиновники. Призначені на посади і не зняті навіть після таких гучних викриттів, коли всім вже зрозуміло, що це не просто корупція, а ДЕРЖАВНА ЗРАДА.
На жаль, ця тема повністю випала з фокусу. Галущенко продовжує керувати мережею Деркача в Україні. Мені відомо мінімум про один випадок, коли, вже після скандалу, державне підприємство мстилося викривачам банди за прямою вказівкою Галущенка.
Так і живемо. Армія рве жили на фронті, а прокуратура тупо кришує російських агентів в енергетиці. Нагадаю, не відповів за державну зраду ЖОДЕН із СОТЕНЬ причетних.
Президенту варто терміново звернути увагу на Генерального прокурора. У нас немає шансів, якщо державні зрадники спокійно ПРОДОВЖУЮТЬ зливати дані по нашій енергетиці, а прокуратура займається пі....ми
1. 2014го і 2019го хіба виборів не було, бо війна вже була?
2. Військові на передку воювати можуть, а голосувати ні?
3. Безпека для людей збільшиться і обстріли припиняться, якщо не буде виборів?
4. Скільки грошей коштують вибори і скільки краде зелена влада? Можна порівняти?
5. По різних країнах повно українських біженців. А до війни люди не могли при украмбасадах проголосувати?
6. Як голосували люди на окупованих теріторіях у 2014му та у 2019му? Взагалі не голосували?
7. Норвегія збиралась надати Україні 70млрд. дол. у вигляді допомоги. Після Міндічгейту свій транш призупинила. Це вже прямі наслідки діяльності "неначасів", чи ще ні?