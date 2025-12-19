РУС
Новости Атака дронов на Одессу Атака беспилотников на Одессу
Ночной обстрел Одессы: часть района без света и воды

Обстрел Одессы 19 декабря

В ночь на 19 декабря российские оккупанты снова обстреляли Одессу

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию начальника Местной военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки часть одного из районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

В результате атаки пострадал человек

Известно об одном пострадавшем человеке средней степени тяжести. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям, - добавил Лысак. 

Других подробностей о последствиях обстрела пока нет

Читайте также: В школе Киева ученик взорвал страйкбольную гранату: полиция выясняет обстоятельства

Что раньше? 

Перед этим россияне били по гражданской инфраструктуре Одессы.В результате атаки были повреждены здания гражданского назначения, а также частные дома одесситов. На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы.

Проводится обследование и оценка повреждений, жителям оказывается помощь. На месте работают все необходимые коммунальные службы.

Читайте также: РФ атаковала Сумы и Вознесенск Николаевской области: есть повреждения инфраструктуры и пострадавшие

Автор: 

взрыв (7000) обстрел (30945) Одесса (8125) Одесская область (4043) атака (832) дроны (5771) Шахед (1744) Одесский район (389)
Топ комментарии
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov?__cft__[0]=AZZGyhBrrPmjh2WQQgDFp13BD-Ragl3uu0mvuWvy9wKaq68ZzzeGahybjBAw-toWxBV2ozJPRrxfhpVla1EDVX2kwc0gIOLpWPbLToK98MBhoW7fVK9rXWhMlSnfdLHiCbUuqZO8FWbS_3Mud-FKTKkOcWfJHUtvsYTXLZEFa9UtBgFt8zw9Bn8_8sG91ZpDh9s&__tn__=-UC%2CP-R Олександер Турчинов

А тепер давайте про серйозне. Зрадник Андрій Деркач отримав звання героя росії за свою агентурну мережу у банді Міндіча/Галущенка/Миронюка, яка ДОПОМОГЛА росіянам розбити українські елнетромережі і генерацію.

Якщо ви думаєте, що минулого року росіяни просто не влучали в енергооб'єкти, а в цьому році почали влучати, то це не так. Точні координати і всі СЛАБКІ місця української енергетики були ПЕРЕДАНІ росіянам українськими посадовцями, які досі займають посади, бо відсторонили тільки Галущенка.

Тобто, ви розумієте, що поки Генпрокурор і ДБР зайняті пі....м Шабуніна, російська агентура просто зараз працює у більш ніж 50 державних компаніях, пов'язаних з енергетикою.

П - пріоритети. І коли наступний раз у вас не буде світла, ви маєте завдячувати диктатору фашистської федерації Путіну, генеральному прокурору України Кравченку, директору ДБР Сухачову.

Складно перемогти у війні, коли проти тебе крім окупантів воюють твої ж державні чиновники. Призначені на посади і не зняті навіть після таких гучних викриттів, коли всім вже зрозуміло, що це не просто корупція, а ДЕРЖАВНА ЗРАДА.

На жаль, ця тема повністю випала з фокусу. Галущенко продовжує керувати мережею Деркача в Україні. Мені відомо мінімум про один випадок, коли, вже після скандалу, державне підприємство мстилося викривачам банди за прямою вказівкою Галущенка.

Так і живемо. Армія рве жили на фронті, а прокуратура тупо кришує російських агентів в енергетиці. Нагадаю, не відповів за державну зраду ЖОДЕН із СОТЕНЬ причетних.

Президенту варто терміново звернути увагу на Генерального прокурора. У нас немає шансів, якщо державні зрадники спокійно ПРОДОВЖУЮТЬ зливати дані по нашій енергетиці, а прокуратура займається пі....ми
19.12.2025 02:49 Ответить
Вибір труханова і наслідки.
19.12.2025 01:25 Ответить
За два попередні дні на всю Одещину понад 400 різних цілей: балістичні ракети, гіперзвукові "Кинджали, крилаті ракети, ударні БПЛА, а зараз навіть вже КАБи - стільки цілей навіть не кожного дня запускають по всій території України, а це тільки на одну область, перерви між повітряними тривогами ледь не набігає до 4 годин максимум, тут вогневі групи не встигають цілковито перезарядитесь.
19.12.2025 07:03 Ответить
А ще гадять "неначаси", коли кажуть, що вибори неможливі, бо війна.

1. 2014го і 2019го хіба виборів не було, бо війна вже була?
2. Військові на передку воювати можуть, а голосувати ні?
3. Безпека для людей збільшиться і обстріли припиняться, якщо не буде виборів?
4. Скільки грошей коштують вибори і скільки краде зелена влада? Можна порівняти?
5. По різних країнах повно українських біженців. А до війни люди не могли при украмбасадах проголосувати?
6. Як голосували люди на окупованих теріторіях у 2014му та у 2019му? Взагалі не голосували?
7. Норвегія збиралась надати Україні 70млрд. дол. у вигляді допомоги. Після Міндічгейту свій транш призупинила. Це вже прямі наслідки діяльності "неначасів", чи ще ні?
19.12.2025 07:39 Ответить
В Одесі взагалі є протишахедні мобільні групи? Що робив Труханов все літо?
19.12.2025 06:25 Ответить
За два попередні дні на всю Одещину понад 400 різних цілей: балістичні ракети, гіперзвукові "Кинджали, крилаті ракети, ударні БПЛА, а зараз навіть вже КАБи - стільки цілей навіть не кожного дня запускають по всій території України, а це тільки на одну область, перерви між повітряними тривогами ледь не набігає до 4 годин максимум, тут вогневі групи не встигають цілковито перезарядитесь.
19.12.2025 07:03 Ответить
То що, Труханову ще одну медалю дамо?
19.12.2025 07:42 Ответить
а ти взагалі звідки такий розумний взявся? ти точно не з України.
яким боком мер міста до армії і ППО?

тобі, кацапчику, я відкрию страшну таємницю, тільки це великий секрет і нікому не розказуй його - в Одесі є МВА, яку очолив Сергій Лисак, такий собі мародер обласного рівня, і через деякий час після цього призначення кацапи і розбомбили все що могли, а труханов, хоч він і падлюка і ворюга, але він місцевий бандит і він щось таки робив.
19.12.2025 08:09 Ответить
Про Лисака складно щось дізнатись, він 20 років працював в СБУ і непублічна особа. Але два місяці замало, щоб налагодити протиповітряну оборону за такої інтенсивності нальотів.
показать весь комментарий
4 рочки якось тримались, а останні 2 місяці стало замало. ага.
19.12.2025 09:06 Ответить
одессу разбивают, хотят чтобы люди покинули город
19.12.2025 08:15 Ответить
"частина одного з районів міста тимчасово залишилась без електро-..." - це такий жарт?
Можливо Лисак не в курсі, але в деяких районах міста ще взагалі не відновили електропостачання. Вже тиждень. Всі розуміють, що відповідальність за це лежить на кацапах, але ж і лити лайно людям у вуха теж не годиться.
19.12.2025 08:28 Ответить
 
 