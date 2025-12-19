Ночной обстрел Одессы: часть района без света и воды

В ночь на 19 декабря российские оккупанты снова обстреляли Одессу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию начальника Местной военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки часть одного из районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.

В результате атаки пострадал человек

Известно об одном пострадавшем человеке средней степени тяжести. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям, - добавил Лысак.

Других подробностей о последствиях обстрела пока нет

Что раньше?

Перед этим россияне били по гражданской инфраструктуре Одессы.В результате атаки были повреждены здания гражданского назначения, а также частные дома одесситов. На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы.

Проводится обследование и оценка повреждений, жителям оказывается помощь. На месте работают все необходимые коммунальные службы.

Ранее мы писали, что в четверг, 18 декабря, российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.

