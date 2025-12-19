Ночной обстрел Одессы: часть района без света и воды
В ночь на 19 декабря российские оккупанты снова обстреляли Одессу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информацию начальника Местной военной администрации Сергея Лысака, в результате атаки часть одного из районов города временно осталась без электро-, водо- и теплоснабжения.
В результате атаки пострадал человек
Известно об одном пострадавшем человеке средней степени тяжести. Он доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь. Проводится оценка масштабов повреждений жилья и сбор информации для оказания дальнейшей помощи жителям, - добавил Лысак.
Других подробностей о последствиях обстрела пока нет
Что раньше?
Перед этим россияне били по гражданской инфраструктуре Одессы.В результате атаки были повреждены здания гражданского назначения, а также частные дома одесситов. На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы.
Проводится обследование и оценка повреждений, жителям оказывается помощь. На месте работают все необходимые коммунальные службы.
- Ранее мы писали, что в четверг, 18 декабря, российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой, что привело к временному закрытию нескольких пунктов пропуска.
А тепер давайте про серйозне. Зрадник Андрій Деркач отримав звання героя росії за свою агентурну мережу у банді Міндіча/Галущенка/Миронюка, яка ДОПОМОГЛА росіянам розбити українські елнетромережі і генерацію.
Якщо ви думаєте, що минулого року росіяни просто не влучали в енергооб'єкти, а в цьому році почали влучати, то це не так. Точні координати і всі СЛАБКІ місця української енергетики були ПЕРЕДАНІ росіянам українськими посадовцями, які досі займають посади, бо відсторонили тільки Галущенка.
Тобто, ви розумієте, що поки Генпрокурор і ДБР зайняті пі....м Шабуніна, російська агентура просто зараз працює у більш ніж 50 державних компаніях, пов'язаних з енергетикою.
П - пріоритети. І коли наступний раз у вас не буде світла, ви маєте завдячувати диктатору фашистської федерації Путіну, генеральному прокурору України Кравченку, директору ДБР Сухачову.
Складно перемогти у війні, коли проти тебе крім окупантів воюють твої ж державні чиновники. Призначені на посади і не зняті навіть після таких гучних викриттів, коли всім вже зрозуміло, що це не просто корупція, а ДЕРЖАВНА ЗРАДА.
На жаль, ця тема повністю випала з фокусу. Галущенко продовжує керувати мережею Деркача в Україні. Мені відомо мінімум про один випадок, коли, вже після скандалу, державне підприємство мстилося викривачам банди за прямою вказівкою Галущенка.
Так і живемо. Армія рве жили на фронті, а прокуратура тупо кришує російських агентів в енергетиці. Нагадаю, не відповів за державну зраду ЖОДЕН із СОТЕНЬ причетних.
Президенту варто терміново звернути увагу на Генерального прокурора. У нас немає шансів, якщо державні зрадники спокійно ПРОДОВЖУЮТЬ зливати дані по нашій енергетиці, а прокуратура займається пі....ми
1. 2014го і 2019го хіба виборів не було, бо війна вже була?
2. Військові на передку воювати можуть, а голосувати ні?
3. Безпека для людей збільшиться і обстріли припиняться, якщо не буде виборів?
4. Скільки грошей коштують вибори і скільки краде зелена влада? Можна порівняти?
5. По різних країнах повно українських біженців. А до війни люди не могли при украмбасадах проголосувати?
6. Як голосували люди на окупованих теріторіях у 2014му та у 2019му? Взагалі не голосували?
7. Норвегія збиралась надати Україні 70млрд. дол. у вигляді допомоги. Після Міндічгейту свій транш призупинила. Це вже прямі наслідки діяльності "неначасів", чи ще ні?
яким боком мер міста до армії і ППО?
тобі, кацапчику, я відкрию страшну таємницю, тільки це великий секрет і нікому не розказуй його - в Одесі є МВА, яку очолив Сергій Лисак, такий собі мародер обласного рівня, і через деякий час після цього призначення кацапи і розбомбили все що могли, а труханов, хоч він і падлюка і ворюга, але він місцевий бандит і він щось таки робив.
Можливо Лисак не в курсі, але в деяких районах міста ще взагалі не відновили електропостачання. Вже тиждень. Всі розуміють, що відповідальність за це лежить на кацапах, але ж і лити лайно людям у вуха теж не годиться.