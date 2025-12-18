Враг обстрелял Одессу: повреждены жилые дома, - ОВА

В Одессе в результате вражеского обстрела 18 декабря были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Местной военной администрации Сергея Лысака.

Повреждения гражданской инфраструктуры

По его словам, в результате атаки были повреждены здания гражданского назначения, а также частные дома одесситов. Местные власти оперативно реагируют на ситуацию, обеспечивая поддержку пострадавшим и контроль за последствиями обстрела.

"На данный момент - без пострадавших. На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы. Проводится обследование и оценка повреждений, жителям оказывается помощь", – сообщил Лысак.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности.

Обстрелы Украины

Вечером четверга, 18 декабря, Воздушные силы ВСУ сообщили об очередной атаке российских беспилотников. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

В 21:11 появилось сообщение о движении ударных БПЛА в направлении Одессы.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 18 декабря, российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой.

