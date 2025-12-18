Враг обстрелял Одессу: повреждены жилые дома, - ОВА
В Одессе в результате вражеского обстрела 18 декабря были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Местной военной администрации Сергея Лысака.
Повреждения гражданской инфраструктуры
По его словам, в результате атаки были повреждены здания гражданского назначения, а также частные дома одесситов. Местные власти оперативно реагируют на ситуацию, обеспечивая поддержку пострадавшим и контроль за последствиями обстрела.
"На данный момент - без пострадавших. На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы. Проводится обследование и оценка повреждений, жителям оказывается помощь", – сообщил Лысак.
Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности.
Обстрелы Украины
Вечером четверга, 18 декабря, Воздушные силы ВСУ сообщили об очередной атаке российских беспилотников. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
В 21:11 появилось сообщение о движении ударных БПЛА в направлении Одессы.
- Ранее мы сообщали, что в четверг, 18 декабря, российский ударный дрон атаковал мост в Одесской области вблизи государственной границы с Молдовой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Тоді терпіть ....