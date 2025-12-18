РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8849 посетителей онлайн
Новости Обстрел Одессы Атака беспилотников на Одессу
972 3

Враг обстрелял Одессу: повреждены жилые дома, - ОВА

Обстрел Одессы 18 декабря

В Одессе в результате вражеского обстрела 18 декабря были повреждены гражданская инфраструктура и жилые дома.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении начальника Местной военной администрации Сергея Лысака.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Повреждения гражданской инфраструктуры

По его словам, в результате атаки были повреждены здания гражданского назначения, а также частные дома одесситов. Местные власти оперативно реагируют на ситуацию, обеспечивая поддержку пострадавшим и контроль за последствиями обстрела.

"На данный момент - без пострадавших. На местах работают оперативные штабы и соответствующие службы. Проводится обследование и оценка повреждений, жителям оказывается помощь", – сообщил Лысак.

Местные власти призывают жителей соблюдать меры безопасности.

Читайте также: Одесский порт пять дней работает на генераторах после удара РФ

Обстрелы Украины

Вечером четверга, 18 декабря, Воздушные силы ВСУ сообщили об очередной атаке российских беспилотников. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

В 21:11 появилось сообщение о движении ударных БПЛА в направлении Одессы. 

Читайте также: В Одессе восстановили 60% мобильной связи после атаки РФ

Автор: 

беспилотник (4648) Одесса (8121) Одесская область (4036) атака (825) Шахед (1737) Одесский район (384)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
У воронцова влучили? А в пушкінда?
показать весь комментарий
18.12.2025 22:27 Ответить
Коли в морі будуть чергувати антидрони?
Тоді терпіть ....
показать весь комментарий
18.12.2025 22:34 Ответить
Дороги чи обстріл?
показать весь комментарий
18.12.2025 22:54 Ответить
 
 