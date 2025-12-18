Одесский порт пять дней работает на генераторах после удара РФ
По состоянию на 18 декабря после масштабной атаки России 13 декабря ситуация с электроснабжением в портах Одессы остается сложной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Elevatorist.
Как отмечается, в Одесском порту питание до сих пор отсутствует, а сроки восстановления и возможные лимиты пока неизвестны. Все стивидорные компании работают от генераторов.
Пятидневная остановка приема грузов в портах изменила структуру зерновых перевозок на экспорт: доля вагонов, следующих на западные пограничные переходы, выросла до 12%, тогда как в направлении портов она уменьшилась до 88% (обычно эти показатели составляют 8% и 92% соответственно).
В филиале ЦТЛ добавили, что в течение почти недели из портов грузы не вывозили - все накапливалось на месте. На торги пока выставляют только то количество вагонов, которое гарантированно смогут обеспечить.
Атака на Одесскую область в ночь на 13 декабря
- Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.
- Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.
- По состоянию на день 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.
