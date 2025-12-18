Одесский порт пять дней работает на генераторах после удара РФ

По состоянию на 18 декабря после масштабной атаки России 13 декабря ситуация с электроснабжением в портах Одессы остается сложной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Elevatorist.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, в Одесском порту питание до сих пор отсутствует, а сроки восстановления и возможные лимиты пока неизвестны. Все стивидорные компании работают от генераторов.

Пятидневная остановка приема грузов в портах изменила структуру зерновых перевозок на экспорт: доля вагонов, следующих на западные пограничные переходы, выросла до 12%, тогда как в направлении портов она уменьшилась до 88% (обычно эти показатели составляют 8% и 92% соответственно).

В филиале ЦТЛ добавили, что в течение почти недели из портов грузы не вывозили - все накапливалось на месте. На торги пока выставляют только то количество вагонов, которое гарантированно смогут обеспечить.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Администрация морских портов" заплатит 4 миллиона евро компании соратника Медведчука за судно для сбора нефти

Атака на Одесскую область в ночь на 13 декабря

Напомним, что в ночь на 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по критической и гражданской инфраструктуре Одесской области.

Из-за ночной атаки РФ по энергетике в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели.

По состоянию на день 13 декабря коммунальные службы продолжали ликвидацию последствий ночной массированной атаки РФ на Одесскую область. Продолжается обследование энергетической инфраструктуры, после чего станет понятно, когда в городе восстановят тепло-, водо- и электроснабжение.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В портах "Большой Одессы" обустроят дополнительную защиту от российских обстрелов, - вице-премьер Кулеба