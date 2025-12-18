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Новини Обстріл Одеси Атака РФ на критичну інфраструктуру Одеси
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Одеський порт п’ять днів працює на генераторах після удару РФ

одеський,порт

Станом на 18 грудня після масштабної атаки Росії 13 грудня ситуація з електропостачанням у портах Одеси залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Elevatorist.

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Як зазначається, в Одеському порту живлення досі відсутнє, а строки відновлення та можливі ліміти наразі невідомі. Всі стивідорні компанії працюють від генераторів.

П’ятиденна зупинка приймання вантажів у портах змінила структуру зернових перевезень на експорт: частка вагонів, що прямують на західні прикордонні переходи, зросла до 12%, тоді як у напрямку портів вона зменшилася до 88% (звичайно ці показники становлять 8% і 92% відповідно).

У філії ЦТЛ додали, що протягом майже тижня з портів вантажі не вивозили - все накопичувалося на місці. На торги наразі виставляють лише ту кількість вагонів, яку гарантовано зможуть забезпечити.

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Атака на Одещину в ніч на 13 грудня

  • Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
  • Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.
  • Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.

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Одеса (5873) Одеська область (4153) порт (2182) Одеський район (672)
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