Одеський порт п’ять днів працює на генераторах після удару РФ

Станом на 18 грудня після масштабної атаки Росії 13 грудня ситуація з електропостачанням у портах Одеси залишається складною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Elevatorist.

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Як зазначається, в Одеському порту живлення досі відсутнє, а строки відновлення та можливі ліміти наразі невідомі. Всі стивідорні компанії працюють від генераторів.

П’ятиденна зупинка приймання вантажів у портах змінила структуру зернових перевезень на експорт: частка вагонів, що прямують на західні прикордонні переходи, зросла до 12%, тоді як у напрямку портів вона зменшилася до 88% (звичайно ці показники становлять 8% і 92% відповідно).

У філії ЦТЛ додали, що протягом майже тижня з портів вантажі не вивозили - все накопичувалося на місці. На торги наразі виставляють лише ту кількість вагонів, яку гарантовано зможуть забезпечити.

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Атака на Одещину в ніч на 13 грудня

Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.

Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.

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