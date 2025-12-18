Одеський порт п’ять днів працює на генераторах після удару РФ
Станом на 18 грудня після масштабної атаки Росії 13 грудня ситуація з електропостачанням у портах Одеси залишається складною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Elevatorist.
Як зазначається, в Одеському порту живлення досі відсутнє, а строки відновлення та можливі ліміти наразі невідомі. Всі стивідорні компанії працюють від генераторів.
П’ятиденна зупинка приймання вантажів у портах змінила структуру зернових перевезень на експорт: частка вагонів, що прямують на західні прикордонні переходи, зросла до 12%, тоді як у напрямку портів вона зменшилася до 88% (звичайно ці показники становлять 8% і 92% відповідно).
У філії ЦТЛ додали, що протягом майже тижня з портів вантажі не вивозили - все накопичувалося на місці. На торги наразі виставляють лише ту кількість вагонів, яку гарантовано зможуть забезпечити.
Атака на Одещину в ніч на 13 грудня
- Нагадаємо, що в ніч на 13 грудня російські війська завдали масованого удару по критичній та цивільній інфраструктурі Одеської області.
- Через нічну атаку РФ по енергетиці у місті Арциз Одеської області світла може не бути впродовж тижня.
- Станом на день 13 грудня комунальні служби продовжували ліквідацію наслідків нічної масованої атаки РФ на Одещину. Триває обстеження енергетичної інфраструктури, після цього стане зрозуміло, коли в місті відновлять тепло-, водо- та електропостачання.
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