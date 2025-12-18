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Новини Обстріл Одеси Атака безпілотників на Одесу
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Ворог обстріляв Одесу: пошкоджено житлові будинки, - ОВА

Обстріл Одеси 18 грудня

В Одесі внаслідок ворожого обстрілу 18 грудня зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура та житлові будинки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Місцевої військової адміністрації Сергія Лисака.

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Пошкодження цивільної інфраструктури

За його словами, внаслідок атаки були пошкоджені будівлі цивільного призначення, а також приватні помешкання одеситів. Місцева влада оперативно реагує на ситуацію, забезпечуючи підтримку постраждалим та контроль за наслідками обстрілу.

"Наразі без постраждалих. На місцях працюють оперативні штаби та відповідні служби. Проводиться обстеження й оцінка пошкоджень, мешканцям надається допомога", – повідомив Лисак.

Місцева влада закликає мешканців дотримуватися заходів безпеки.

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Обстріли України

Увечері четверга, 18 грудня, Повітряні сили ЗМУ повідомили про чергову атаку російських безпілотників. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

О 21:11 з'явилося повідомлення про рух ударних БпЛА у напрямку Одеси. 

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Автор: 

безпілотник БпЛА (6057) Одеса (5873) Одеська область (4153) атака (1727) Шахед (2306) Одеський район (674)
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