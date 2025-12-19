ПВО обезвредила 108 из 160 БПЛА, выпущенных россиянами. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 19 декабря российские войска выпустили по Украине 160 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крыма.

Около 90 из них - "шахеды".

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА в 23 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

