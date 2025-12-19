РУС
ПВО обезвредила 108 из 160 БПЛА, выпущенных россиянами. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 19 декабря: сколько целей сбито?

В ночь на 19 декабря российские войска выпустили по Украине 160 БПЛА различных типов.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Подробности

Пуски фиксировали из направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово - РФ, Гвардейское - ВОТ АР Крыма.

Около 90 из них - "шахеды".

Как отработала ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 108 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 47 ударных БПЛА в 23 локациях.

В настоящее время атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. 

скільки в Румунію і Польщу залетіло ?
19.12.2025 08:15 Ответить
Вони навіть авіацію не застосовували.
19.12.2025 09:09 Ответить
Безпілотники атакували завод "Тольяттіазот" і Орловську ТЕЦ в Росії
19.12.2025 08:17 Ответить
Російська влада заявила про масовану атаку безпілотників на 7 регіонів, в Орловській і Ростовській областях - перебої є проблеми з електропостачанням, на заводі "Тольяттіазот" вирує пожежа.
19.12.2025 08:18 Ответить
Дуже багато прилетіло, хтось робить висновки й корегує роботу цих підрозділів, чи все на авось?
19.12.2025 09:08 Ответить
По тисячу дронів- перехоплювачів щодня.
19.12.2025 09:36 Ответить
 
 