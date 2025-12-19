Мадяр: Сили безпілотних систем різко збільшили показник знищення ворога - плюс 43% порівняно з листопадом

Сили безпілотних систем у грудні знищують майже у півтора рази більше живої сили противника, ніж у листопаді. Зараз середньодобовий показник складає 415 знищених окупантів.

Про це повідомив командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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"7500 за 19 діб грудня - цифри, що мають значення. Плюс 43,7% - приріст знищення живої сили противника Птахами СБС у грудні відносно аналогічного періоду листопада (7500 істот станом на 12:00 19 грудня проти 5217 хробаків на 19 листопада) та у 2,7 рази більше, ніж у червні (2787 тушки на 19 червня). Ріст 269% за 6 місяців", - повідомив Мадяр.

Він зазначив, що більше всього ворогів у грудні знищено на Добропільському напрямку - 2580.

Командувач СБС також повідомив, що середньодобова кількість знищених окупантів у грудні становила 405 осіб. А рекорд було встановлено 11 грудня – 579 "хробаків" на добу. Загалом за грудень СБС знищать під 11 000 особового складу противника, спрогнозував Мадяр.

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Роберт Бровді наголосив, що з першого дня створення Угруповання СБС пріоритетом цілей визначено саме живу силу противника і ворожих пілотів. І результати підтверджують це.

"Загальна чисельність верифікованої у військовій системі обізнаності Дельта відспіваної чи пошматованої живої сили противника Птахами СБС за 6,5 місяців склала 45 701 хробак - три армійські корпуси хробаків, повний штурмовий склад 15 ворожих бригад або 91 батальйон. Здійснено 780 000 бойових вильотів, відпрацьовано понад 150 000 ворожих цілей", - написав він.

За словами Мадяра, наразі питома вага живої сили противника складає рівно 30% від уражених Угрупованням цілей. Мета – збільшити цей показник до 50%. Але для цього треба реалізувати плани по збільшенню чисельності Сил безпілотних систем з 2 до 5% від загальної чисельності української армії, наголосив командувач СБС.

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Як відомо, Роберт "Мадяр" Бровді був призначений командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ з 3 червня 2025 року. Також у червні було створено Угруповання Сил безпілотних систем, яке складається з 12 підрозділів СБС та Лінії Дронів.