Росія оголосила Мадяра в міжнародний розшук: командувач СБС відповів

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді за нібито "тероризм". Військовий відреагував на заяви росіян.

Про це командувач СБС повідомив у соцмережіх, інформує Цензор.НЕТ.

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Які обвинувачення закидає РФ

Країна-агресор РФ закидає Бровді "тероризм" та нібито "вбивство воєнкорки" "Первого канала" РФ Анни Прокофєвой у Курській області РФ у березні 2025 року.

Бровді оприлюднив дані з пропагандистських ресурсів, де вказано, що Слідчий комітет РФ заочно інкримінує йому причетність до загибелі російської пропагандистки.

Згідно з заявою російського відомства, Мадяр нібито віддав наказ про дистанційне мінування автодоріг регіону, внаслідок чого підірвався автомобіль "у якому перебували російські громадяни, серед яких була російська воєнкор".

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Що відповів Мадяр

"Слідчий комітет рф 5 грудня подав Мадяра у міжнародний розшук до Інтерполу за тероризм, звинувативши типу у вбивстві воєнкора (предʼява нижче, а деталі - на всіх хробачих ресурсах, але через vpn). Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати підрахуйки, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло…"", - відповів Мадяр.

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