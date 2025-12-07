Росія оголосила Мадяра в міжнародний розшук: командувач СБС відповів
Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді за нібито "тероризм". Військовий відреагував на заяви росіян.
Про це командувач СБС повідомив у соцмережіх, інформує Цензор.НЕТ.
Які обвинувачення закидає РФ
Країна-агресор РФ закидає Бровді "тероризм" та нібито "вбивство воєнкорки" "Первого канала" РФ Анни Прокофєвой у Курській області РФ у березні 2025 року.
Бровді оприлюднив дані з пропагандистських ресурсів, де вказано, що Слідчий комітет РФ заочно інкримінує йому причетність до загибелі російської пропагандистки.
Згідно з заявою російського відомства, Мадяр нібито віддав наказ про дистанційне мінування автодоріг регіону, внаслідок чого підірвався автомобіль "у якому перебували російські громадяни, серед яких була російська воєнкор".
Що відповів Мадяр
"Слідчий комітет рф 5 грудня подав Мадяра у міжнародний розшук до Інтерполу за тероризм, звинувативши типу у вбивстві воєнкора (предʼява нижче, а деталі - на всіх хробачих ресурсах, але через vpn). Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати підрахуйки, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло…"", - відповів Мадяр.
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