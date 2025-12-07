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Новини РФ оголосила у розшук Мадяра
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Росія оголосила Мадяра в міжнародний розшук: командувач СБС відповів

мадяр

Слідчий комітет Росії оголосив у міжнародний розшук командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра Бровді за нібито "тероризм". Військовий відреагував на заяви росіян.

Про це командувач СБС повідомив у соцмережіх, інформує Цензор.НЕТ.

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Які обвинувачення закидає РФ

Країна-агресор РФ закидає Бровді "тероризм" та нібито "вбивство воєнкорки" "Первого канала" РФ Анни Прокофєвой у Курській області РФ у березні 2025 року.

Бровді оприлюднив дані з пропагандистських ресурсів, де вказано, що Слідчий комітет РФ заочно інкримінує йому причетність до загибелі російської пропагандистки.

Згідно з заявою російського відомства, Мадяр нібито віддав наказ про дистанційне мінування автодоріг регіону, внаслідок чого підірвався автомобіль "у якому перебували російські громадяни, серед яких була російська воєнкор".

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Що відповів Мадяр

"Слідчий комітет рф 5 грудня подав Мадяра у міжнародний розшук до Інтерполу за тероризм, звинувативши типу у вбивстві воєнкора (предʼява нижче, а деталі - на всіх хробачих ресурсах, але через vpn). Враховуючи 69 пожиттєвих за наливайки та результати підрахуйки, географія пересування додасть різнобарвʼя вражень. Але памʼятайте і ви, хробаки, вашою, зрозумілою вам болотяною мовою: "Аннушка уже разлила масло…"", - відповів Мадяр.

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Топ коментарі
+69
Оце часи пішли, що терористі і окупанти оголошують в міжнародний розшук тих хто захищає свій дім. І це притому що Фашистська Сосія вийшла з усіх міжнародних домовленостей і обов'язків і не віддала ніодного вбивцю якого подавали в інтерпол.
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07.12.2025 17:59 Відповісти
+38
Вони все чудово розуміють. Це просто тактика така - завалити міжнародні суди, та інші інстанції масою зустрічних позовів (нехай й абсурдних), щоб обтяжити їхню роботу щодо розслідування російських злочинів.
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07.12.2025 18:06 Відповісти
+31
Кацапи вислів "Аннушка уже разлила масло…" не знають,- вони книжки не читають, від слова зовсім. Бухло, наркота і неслов'янська мова-ось опис кацапа.
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07.12.2025 18:02 Відповісти

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