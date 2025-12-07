РУС
Новости
3 962 21

Россия объявила Мадяра в международный розыск: командующий СБС ответил

мадяр

Следственный комитет России объявил в международный розыск командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Мадяра Бровди за якобы "терроризм". Военный отреагировал на заявления россиян.

Об этом командующий СБС сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Какие обвинения выдвигает РФ

Страна-агрессор РФ обвиняет Бровди в "терроризме" и якобы "убийстве военкорреспондентки" "Первого канала" РФ Анны Прокофьевой в Курской области РФ в марте 2025 года.

Бровди обнародовал данные из пропагандистских ресурсов, где указано, что Следственный комитет РФ заочно инкриминирует ему причастность к гибели российской пропагандистки.

Согласно заявлению российского ведомства, Мадяр якобы отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона, в результате чего подорвался автомобиль, "в котором находились российские граждане, среди которых была российская военкорреспондентка".

Что ответил Мадяр

"Следственный комитет РФ 5 декабря подал Мадяра в международный розыск в Интерпол за терроризм, обвинив типа в убийстве военкора (предъявление ниже, а детали - на всех червячных ресурсах, но через vpn). Учитывая 69 пожизненных за наливайки и результаты подсчетов, география передвижения добавит разнообразия впечатлений. Но помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло…"", - ответил Мадяр.

Топ комментарии
+22
Оце часи пішли, що терористі і окупанти оголошують в міжнародний розшук тих хто захищає свій дім. І це притому що Фашистська Сосія вийшла з усіх міжнародних домовленостей і обов'язків і не віддала ніодного вбивцю якого подавали в інтерпол.
07.12.2025 17:59 Ответить
+10
Кацапи вислів "Аннушка уже разлила масло…" не знають,- вони книжки не читають, від слова зовсім. Бухло, наркота і неслов'янська мова-ось опис кацапа.
07.12.2025 18:02 Ответить
+10
Кацапські найзапекліші терористи в світі ,
звинувачують нашого Патріота і військового Мадяра в
тероризмі?!
Кінець світу , а щоб всі , кончені орки , здохли 😡
07.12.2025 18:06 Ответить
Вони все чудово розуміють. Це просто тактика така - завалити міжнародні суди, та інші інстанції масою зустрічних позовів (нехай й абсурдних), щоб обтяжити їхню роботу щодо розслідування російських злочинів.
07.12.2025 18:06 Ответить
Країна - терорист московія, за наказом воєнного злочинця ******, обявляє в розшук через Інтерпол !?!?!?! жертву свого напада, - мешканця України, «забувши» заявити про бойка, шуфрича, єрмака, татарова, стефанчука, зеленського….
Переляк ******, від маршу пригожина на мацковію, має своє продовження страху ******, а не тільки смердючість!?!?
07.12.2025 18:13 Ответить
те саме срср робив: самі порушували все, що можна, а в міжнародних організаціях вимагали такого до себе відношення, наче вони божі та святі.

те саме й з комуністами та агентами розвідки: вони можуть робити будь-що, але країна, яка їх затримала має поводитися цивілізовано!11
07.12.2025 18:15 Ответить
Только не надо ля-ля. Про Аннушку и масло кацапы знают получше некоторых. Их украинофоб Булгаков зе....бал своим писульками. Автор нетленных строк "Никогда не проси у сильных мира сего" Всю жизнь занимался тем что клянчил у сильных подачки для себя. От квартирки у вдовы Крупской, до разрешения на постановки у Сталина. Короче достал нытьем кацапов
07.12.2025 18:47 Ответить
Хорошие мАдяры, как и хорошие Москали бывают по жизни только в единственном числе!
07.12.2025 18:09 Ответить
Це називається: кацапська хуцпа...
07.12.2025 18:10 Ответить
Ну, взагалі, то це вже міжнародне визнання Мадяра, як одного з найуспішніших воїнів ЗСУ.
07.12.2025 18:10 Ответить
Так. Корчить москалів від його роботи. Цікаво, а що на те "міжнародний_розшук"
07.12.2025 18:13 Ответить
В кращому випадку буде ігнорувати
07.12.2025 18:17 Ответить
"Мадяр" відповість пуйлу сьогодні вночі, ну максимум затримка на добу поки акумулятори заряджаються і БпЛА готовляться...
07.12.2025 18:13 Ответить
справа юридично дуже сумнівна, якийсь дрон, який запустили невідомі добродії, когось вбив. як тут довести, що пан Мадяр має до цього відношення?
07.12.2025 18:19 Ответить
Ху...ло,погоняло чи кличка "путін"- терориста,на якого виданий міжнародним кримінальним трибуналом ордер на арешт до сих пір не заарештовано.
Як може Інтерпол приймати від країни агресора якісь пошукові папірці коли йде війна і на захисника країни агресор о'бявляє пошук.
Чому наші правоохоронні органи не об'являть в пошук тих хто щоденно чинять геноцид:знищуючи об'єкти критичної інфраструктури,життєзабезпечення,культурної і історичної спадщини,лікарні,навчальні заклади,житло,чинять екоцид,вбивають цивільне населення?
07.12.2025 18:20 Ответить
Це -- найкраща нагорода для пана Бровді. Дякую!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
07.12.2025 18:23 Ответить
Підтримаємо команду Мадяра донатами.
07.12.2025 18:24 Ответить
Ерефія повинна ще подати в міжнародний розшук свій мозок, бо в Мокшандіїї на болотах його загубила. Тому ZасРашці доводиться використовувати в черепушці вату.
07.12.2025 18:27 Ответить
Нехай )(уйло особисто віднесе заяву в міжнародний розшук.
07.12.2025 18:36 Ответить
Тобто - РФія й досі перебуває в Інтерполі ...? Світ зійшов з розуму ...((
07.12.2025 18:36 Ответить
В этой войне кацапских журналистов мочить можно. Это не является военным преступлением.
российский актёр Михаил Пореченков в октябре 2014 года в Донецке стрелял из крупнокалиберного пулемёта в бронежилете с надписью «Пресса», что вызвало большой скандал; он утверждал, что стрелял по мишеням холостыми патронами, а видео назвал постановкой,
07.12.2025 18:41 Ответить
 
 