Россия объявила Мадяра в международный розыск: командующий СБС ответил
Следственный комитет России объявил в международный розыск командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Мадяра Бровди за якобы "терроризм". Военный отреагировал на заявления россиян.
Об этом командующий СБС сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
Какие обвинения выдвигает РФ
Страна-агрессор РФ обвиняет Бровди в "терроризме" и якобы "убийстве военкорреспондентки" "Первого канала" РФ Анны Прокофьевой в Курской области РФ в марте 2025 года.
Бровди обнародовал данные из пропагандистских ресурсов, где указано, что Следственный комитет РФ заочно инкриминирует ему причастность к гибели российской пропагандистки.
Согласно заявлению российского ведомства, Мадяр якобы отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона, в результате чего подорвался автомобиль, "в котором находились российские граждане, среди которых была российская военкорреспондентка".
Что ответил Мадяр
"Следственный комитет РФ 5 декабря подал Мадяра в международный розыск в Интерпол за терроризм, обвинив типа в убийстве военкора (предъявление ниже, а детали - на всех червячных ресурсах, но через vpn). Учитывая 69 пожизненных за наливайки и результаты подсчетов, география передвижения добавит разнообразия впечатлений. Но помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло…"", - ответил Мадяр.
Переляк ******, від маршу пригожина на мацковію, має своє продовження страху ******, а не тільки смердючість!?!?
те саме й з комуністами та агентами розвідки: вони можуть робити будь-що, але країна, яка їх затримала має поводитися цивілізовано!11
звинувачують нашого Патріота і військового Мадяра в
тероризмі?!
Кінець світу , а щоб всі , кончені орки , здохли 😡
Як може Інтерпол приймати від країни агресора якісь пошукові папірці коли йде війна і на захисника країни агресор о'бявляє пошук.
Чому наші правоохоронні органи не об'являть в пошук тих хто щоденно чинять геноцид:знищуючи об'єкти критичної інфраструктури,життєзабезпечення,культурної і історичної спадщини,лікарні,навчальні заклади,житло,чинять екоцид,вбивають цивільне населення?
Слава ЗСУ! Слава Україні!
