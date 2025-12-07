Россия объявила Мадяра в международный розыск: командующий СБС ответил

Следственный комитет России объявил в международный розыск командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта Мадяра Бровди за якобы "терроризм". Военный отреагировал на заявления россиян.

Об этом командующий СБС сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Какие обвинения выдвигает РФ

Страна-агрессор РФ обвиняет Бровди в "терроризме" и якобы "убийстве военкорреспондентки" "Первого канала" РФ Анны Прокофьевой в Курской области РФ в марте 2025 года.

Бровди обнародовал данные из пропагандистских ресурсов, где указано, что Следственный комитет РФ заочно инкриминирует ему причастность к гибели российской пропагандистки.

Согласно заявлению российского ведомства, Мадяр якобы отдал приказ о дистанционном минировании автодорог региона, в результате чего подорвался автомобиль, "в котором находились российские граждане, среди которых была российская военкорреспондентка".

Что ответил Мадяр

"Следственный комитет РФ 5 декабря подал Мадяра в международный розыск в Интерпол за терроризм, обвинив типа в убийстве военкора (предъявление ниже, а детали - на всех червячных ресурсах, но через vpn). Учитывая 69 пожизненных за наливайки и результаты подсчетов, география передвижения добавит разнообразия впечатлений. Но помните и вы, черви, на вашем, понятном вам болотном языке: "Аннушка уже разлила масло…"", - ответил Мадяр.

