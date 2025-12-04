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В суд направлено дело 3 российских командиров, причастных к гибели 20 человек в Чернигове. ВИДЕО

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направили в суд обвинительный акт в отношении командира 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и двух подчиненных командиров батальонных тактических групп.

Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали обстрела

Утром 16 марта 2022 года обвиняемые, выполняя разработанный высшим военным руководством России план окружения и оккупации, отдали боевые распоряжения подразделениям на применение РСЗО "Град" по мирному населению и гражданским объектам.

В это время возле магазина собрались местные жители, чтобы приобрести продукты питания.

От удара 20 человек погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести

Повреждены помещение магазина, многоквартирные жилые дома и гражданская инфраструктура.

Рядом с местом нанесения удара не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских с целью запугивания и террора. Международным гуманитарным правом предусмотрено, что гражданская инфраструктура и гражданское население не могут быть объектами нападения.

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Автор: 

Чернигов (991) Офис Генпрокурора (3154) Черниговская область (1600) Черниговский район (198)
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Топ комментарии
+4
потужні прокурори з потужною зарплатою - потужно судять незловлених злочинців.
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04.12.2025 14:55 Ответить
+4
і таки так така потужна робота - за майже 4 роки.
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04.12.2025 14:56 Ответить
+2
Чебурек вніс пункт в проєкт мирного договору " нікого не притягувати до..."
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04.12.2025 13:59 Ответить
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Чебурек вніс пункт в проєкт мирного договору " нікого не притягувати до..."
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04.12.2025 13:59 Ответить
Я думаю, він правий... Навіщо "притягувать" та "довічно "утримувать" в тюрмі? Простіше підірвать відразу...
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04.12.2025 16:45 Ответить
ЗАОЧНО.
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04.12.2025 14:39 Ответить
потужні прокурори з потужною зарплатою - потужно судять незловлених злочинців.
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04.12.2025 14:55 Ответить
У тебе "з головою - порядок"? Прокурори не "судять", а висувають та підтримують звинувачення... А "судять" - СУДДІ...
А щодо "невловлених" - так набагато легше оголошувать у розшук ЗАСУДЖЕНОГО злочинця, ніж шукать "підозрюваного"... Там процедура набагато простіша... Таку роботу теж комусь робить треба...
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04.12.2025 16:48 Ответить
і таки так така потужна робота - за майже 4 роки.
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04.12.2025 14:56 Ответить
В мене з совістю і честю порядок. А в тебе???
ЧОТИРИ роки (майже) Норм так обвинувачення шукати??
А може краще - в штурмовики??
І тобі разом з такими ефективними.
Хоча про щоя.
Ви ж па панятіям з прокурорськими живете((
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04.12.2025 16:55 Ответить
І таки так - я під Бояркою був у березні - а ти???
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04.12.2025 16:56 Ответить
я думаю, що Яр... і був був в Чернігові...
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04.12.2025 17:37 Ответить
не був..) в1н вже давно (15-20р.) н1де не був
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05.12.2025 02:29 Ответить
Кацапські варвари.
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05.12.2025 08:53 Ответить
 
 