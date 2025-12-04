В суд направлено дело 3 российских командиров, причастных к гибели 20 человек в Чернигове. ВИДЕО

Прокуроры Черниговской областной прокуратуры в порядке специального досудебного расследования направили в суд обвинительный акт в отношении командира 35-й отдельной мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа ВС РФ и двух подчиненных командиров батальонных тактических групп.

Их обвиняют в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленным убийством, совершенным группой лиц по предварительному сговору, сообщает Цензор.НЕТ.

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Детали обстрела

Утром 16 марта 2022 года обвиняемые, выполняя разработанный высшим военным руководством России план окружения и оккупации, отдали боевые распоряжения подразделениям на применение РСЗО "Град" по мирному населению и гражданским объектам.

В это время возле магазина собрались местные жители, чтобы приобрести продукты питания.

От удара 20 человек погибли, еще 28 получили ранения различной степени тяжести

Повреждены помещение магазина, многоквартирные жилые дома и гражданская инфраструктура.

Рядом с местом нанесения удара не было военных объектов, что свидетельствует о целенаправленной атаке на гражданских с целью запугивания и террора. Международным гуманитарным правом предусмотрено, что гражданская инфраструктура и гражданское население не могут быть объектами нападения.

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