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Новини Відео Обстріли Чернігівщини Воєнні злочини російських окупантів
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До суду направлено справу 3 російських командирів, причетних до загибелі 20 людей у Чернігові. ВIДЕО

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направили до суду обвинувальний акт стосовно командира 35-ої окремої мотострілецької бригади 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп.

Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі обстрілу

Зранку 16 березня 2022 року обвинувачені, виконуючи розроблений вищим військовим керівництвом Росії план оточення та окупації, віддали бойові розпорядження підрозділам на застосування РСЗВ "Град" по мирному населенню та цивільним об’єктам.

У цей час біля магазину зібралися місцеві мешканці, щоб придбати продукти харчування.

Від удару 20 людей загинули, ще 28 отримали поранення різного ступеню тяжкості

Пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Поряд з місцем нанесення удару не було військових об’єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільних з метою залякування та терору. Міжнародним гуманітарним правом передбачено, що цивільна інфраструктура та цивільне населення не можуть бути об’єктами нападу.

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Автор: 

Чернігів (906) Офіс Генпрокурора (3934) Чернігівська область (1394) Чернігівський район (199)
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Топ коментарі
+4
потужні прокурори з потужною зарплатою - потужно судять незловлених злочинців.
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04.12.2025 14:55 Відповісти
+4
і таки так така потужна робота - за майже 4 роки.
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04.12.2025 14:56 Відповісти
+2
Чебурек вніс пункт в проєкт мирного договору " нікого не притягувати до..."
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04.12.2025 13:59 Відповісти
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Чебурек вніс пункт в проєкт мирного договору " нікого не притягувати до..."
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04.12.2025 13:59 Відповісти
Я думаю, він правий... Навіщо "притягувать" та "довічно "утримувать" в тюрмі? Простіше підірвать відразу...
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04.12.2025 16:45 Відповісти
ЗАОЧНО.
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04.12.2025 14:39 Відповісти
потужні прокурори з потужною зарплатою - потужно судять незловлених злочинців.
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04.12.2025 14:55 Відповісти
У тебе "з головою - порядок"? Прокурори не "судять", а висувають та підтримують звинувачення... А "судять" - СУДДІ...
А щодо "невловлених" - так набагато легше оголошувать у розшук ЗАСУДЖЕНОГО злочинця, ніж шукать "підозрюваного"... Там процедура набагато простіша... Таку роботу теж комусь робить треба...
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04.12.2025 16:48 Відповісти
і таки так така потужна робота - за майже 4 роки.
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04.12.2025 14:56 Відповісти
В мене з совістю і честю порядок. А в тебе???
ЧОТИРИ роки (майже) Норм так обвинувачення шукати??
А може краще - в штурмовики??
І тобі разом з такими ефективними.
Хоча про щоя.
Ви ж па панятіям з прокурорськими живете((
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04.12.2025 16:55 Відповісти
І таки так - я під Бояркою був у березні - а ти???
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04.12.2025 16:56 Відповісти
я думаю, що Яр... і був був в Чернігові...
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04.12.2025 17:37 Відповісти
не був..) в1н вже давно (15-20р.) н1де не був
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05.12.2025 02:29 Відповісти
Кацапські варвари.
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05.12.2025 08:53 Відповісти
 
 