До суду направлено справу 3 російських командирів, причетних до загибелі 20 людей у Чернігові. ВIДЕО

Прокурори Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направили до суду обвинувальний акт стосовно командира 35-ої окремої мотострілецької бригади 41-ої загальновійськової армії Центрального військового округу ЗС РФ та двох підлеглих командирів батальйонних тактичних груп.

Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому групою осіб за попередньою змовою, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Деталі обстрілу

Зранку 16 березня 2022 року обвинувачені, виконуючи розроблений вищим військовим керівництвом Росії план оточення та окупації, віддали бойові розпорядження підрозділам на застосування РСЗВ "Град" по мирному населенню та цивільним об’єктам.

У цей час біля магазину зібралися місцеві мешканці, щоб придбати продукти харчування.

Від удару 20 людей загинули, ще 28 отримали поранення різного ступеню тяжкості

Пошкоджено приміщення магазину, багатоквартирні житлові будинки та цивільну інфраструктуру.

Поряд з місцем нанесення удару не було військових об’єктів, що свідчить про цілеспрямовану атаку на цивільних з метою залякування та терору. Міжнародним гуманітарним правом передбачено, що цивільна інфраструктура та цивільне населення не можуть бути об’єктами нападу.

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