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Российские FPV-дроны уничтожили автомобиль волонтеров во время эвакуации мирных жителей. ВИДЕО

Во время эвакуации мирного населения из районов активных боевых действий российский FPV-дрон атаковал автомобиль волонтеров. Об инциденте сообщил волонтер Денис Кристоф, известный под позывным "Голландец", который также обнародовал соответствующее видео.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как беспилотник оккупантов целенаправленно нападает на автомобиль, перевозивший гражданских, несмотря на четкую маркировку и гуманитарный характер миссии. Волонтеры отмечают, что такие атаки являются сознательными военными преступлениями, поскольку российские войска уже неоднократно обстреливают транспорт, занимающийся эвакуацией мирных жителей.

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армия РФ (23057) эвакуация (2300) волонтеры (2656) дроны (7368) военные преступления (1594)
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орки должны жить на Луне, а не на планете Земля.....
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02.12.2025 14:33 Ответить
Коли "волонтер" бере в руки автомат, то він вже не цивільний. Після перегляду відео таке враження, що військові ховаються за ждунів. Бо ждуни ходять там дуже повільно та спокійно, бо напевно знають, що дрони іх не тронуть.
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02.12.2025 15:07 Ответить
То дробовик для захисту від дронів.
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02.12.2025 20:14 Ответить
Чого на ждунів витрачати час і ресурси?
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02.12.2025 15:38 Ответить
Зачем люди рискуют жизнью пытаясь вывезти эту ждунявую свлочь?!
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02.12.2025 15:39 Ответить
 
 