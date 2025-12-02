Российские FPV-дроны уничтожили автомобиль волонтеров во время эвакуации мирных жителей. ВИДЕО
Во время эвакуации мирного населения из районов активных боевых действий российский FPV-дрон атаковал автомобиль волонтеров. Об инциденте сообщил волонтер Денис Кристоф, известный под позывным "Голландец", который также обнародовал соответствующее видео.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, как беспилотник оккупантов целенаправленно нападает на автомобиль, перевозивший гражданских, несмотря на четкую маркировку и гуманитарный характер миссии. Волонтеры отмечают, что такие атаки являются сознательными военными преступлениями, поскольку российские войска уже неоднократно обстреливают транспорт, занимающийся эвакуацией мирных жителей.
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Bander UA
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