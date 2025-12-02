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Новини Відео Воєнні злочини російських окупантів
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Російські FPV-дрони знищили волонтерський автомобіль під час евакуації мирних жителів. ВIДЕО

Під час евакуації мирного населення з районів активних бойових дій російський FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів. Про інцидент повідомив волонтер Деніс Крістоф, відомий за позивним "Голандець", який також оприлюднив відповідне відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як безпілотник окупантів цілеспрямовано заходить на авто, що перевозило цивільних, попри чіткі маркування та гуманітарний характер місії. Волонтери наголошують, що такі атаки є свідомими воєнними злочинами, адже російські війська вже неодноразово обстрілюють транспорт, який займається евакуацією мирних мешканців.

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армія рф (21275) евакуація (2544) волонтери (1393) дрони (8440) воєнні злочини (2005)
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орки должны жить на Луне, а не на планете Земля.....
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02.12.2025 14:33 Відповісти
Коли "волонтер" бере в руки автомат, то він вже не цивільний. Після перегляду відео таке враження, що військові ховаються за ждунів. Бо ждуни ходять там дуже повільно та спокійно, бо напевно знають, що дрони іх не тронуть.
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02.12.2025 15:07 Відповісти
То дробовик для захисту від дронів.
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02.12.2025 20:14 Відповісти
Чого на ждунів витрачати час і ресурси?
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02.12.2025 15:38 Відповісти
Зачем люди рискуют жизнью пытаясь вывезти эту ждунявую свлочь?!
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02.12.2025 15:39 Відповісти
 
 