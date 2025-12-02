Російські FPV-дрони знищили волонтерський автомобіль під час евакуації мирних жителів. ВIДЕО

Під час евакуації мирного населення з районів активних бойових дій російський FPV-дрон атакував автомобіль волонтерів. Про інцидент повідомив волонтер Деніс Крістоф, відомий за позивним "Голандець", який також оприлюднив відповідне відео.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, як безпілотник окупантів цілеспрямовано заходить на авто, що перевозило цивільних, попри чіткі маркування та гуманітарний характер місії. Волонтери наголошують, що такі атаки є свідомими воєнними злочинами, адже російські війська вже неодноразово обстрілюють транспорт, який займається евакуацією мирних мешканців.

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