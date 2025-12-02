Від червня з прифронтових громад евакуювали понад 133 тисячі людей

Від початку червня з прифронтових територій України евакуювали 133 421 людину. Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, передає Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Основні дані щодо евакуації

За словами Рябикіна, найбільше людей виїхало з наступних регіонів:

Донецька область - майже 90 тисяч. Серед них 636 маломобільних осіб і понад 10 тисяч дітей;

Запорізька область - вивезли 2,4 тисячі людей, з них 110 маломобільних і 250 дітей;

Дніпропетровська область - евакуацію пройшли майже 27 тисяч громадян. Там близько тисячі маломобільних і приблизно 5 тисяч дітей;

Сумська область - кількість евакуйованих становить 4300 осіб. Серед них більш ніж 700 маломобільних та близько 400 дітей;

Харківська область - виїхали майже 7 тисяч людей, включно з майже 2000 маломобільних і 500 дітей;

Херсонська область - евакуювали 3,7 тисячі громадян, серед яких 240 маломобільних і 350 дітей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сирський: Через збільшення "кіллзони" медичні підрозділи облаштовують робочі місця під землею, евакуація поранених стає роботизованою

Робота транзитних центрів

Рябикін наголосив, що відомство щодня відстежує потоки людей, яких вивозять із небезпечних територій. Це потрібно, щоб не допустити перевантаження транзитних центрів.

"Ми контролюємо динаміку щодоби, щоб кожен транзитний центр міг прийняти людей без зайвого навантаження", — зазначив Рябикін.

В Україні працюють 20 таких центрів. Найбільші з них розташовані у Лозовій на Харківщині та Павлограді на Дніпропетровщині. Додатковий центр відкрили також у Запорізькій області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Менше ніж 500 людей залишається у Гуляйпілській громаді: ситуація стає дедалі небезпечнішою

За словами Рябикіна, останнім часом зростає динаміка евакуації у Запорізькому та Дніпропетровському напрямках. Натомість темп вивезення людей з Донецької та Харківської областей залишається стабільним.

Раніше ми писали, що у Гуляйполі Запорізької області залишається трохи більше 300 цивільних.

Читайте також: 93-тя бригада показала, як роботи витягують дрони з поля бою. ВIДЕО