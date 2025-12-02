С июня из прифронтовых громадэвакуировали более 133 тысяч человек

С начала июня из прифронтовых территорий Украины эвакуировали 133 421 человек. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Алексей Рябикин,передает Укринформ.

Основные данные по эвакуации

По словам Рябикина, больше всего людей выехало из следующих регионов:

Донецкая область - почти 90 тысяч. Среди них 636 маломобильных лиц и более 10 тысяч детей;

Запорожская область - вывезли 2,4 тысячи человек, из них 110 маломобильных и 250 детей;

Днепропетровская область - эвакуацию прошли почти 27 тысяч граждан. Там около тысячи маломобильных и примерно 5 тысяч детей;

Сумская область - количество эвакуированных составляет 4300 человек. Среди них более 700 маломобильных и около 400 детей;

Харьковская область - выехали почти 7 тысяч человек, включая почти 2000 маломобильных и 500 детей;

Херсонская область - эвакуировали 3,7 тысячи граждан, среди которых 240 маломобильных и 350 детей.

Работа транзитных центров

Рябикин подчеркнул, что ведомство ежедневно отслеживает потоки людей, которых вывозят из опасных территорий. Это необходимо, чтобы не допустить перегрузки транзитных центров.

"Мы контролируем динамику ежесуточно, чтобы каждый транзитный центр мог принять людей без лишней нагрузки", — отметил Рябикин.

В Украине работают 20 таких центров. Крупнейшие из них расположены в Лозовой на Харьковщине и Павлограде на Днепропетровщине. Дополнительный центр открыли также в Запорожской области.

По словам Рябикина, в последнее время растет динамика эвакуации в Запорожском и Днепропетровском направлениях. Зато темп вывоза людей из Донецкой и Харьковской областей остается стабильным.

Ранее мы писали, что в Гуляйполе Запорожской области остается чуть более 300 гражданских.

