Окупована ЗАЕС втратила підключення до Запорізької теплоелектростанції через пошкодження лінії електропередач, - МАГАТЕ

Окупована Росією Запорізька атомна електростанція 15 грудня втратила електропостачання до Запорізької теплоелектростанції через пошкодження лінії між автотрансформатором та розподільчою станцією ЗТЕС.

Про це йдеться у пресрелізі МАГАТЕ за 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.

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Пошкоджено лінію електропередач

"15 грудня передача електроенергії між розподільчою станцією ЗАЕС та розподільчою станцією ЗТЕС через автотрансформатор стала недоступною, що значно знизило гнучкість та стійкість електричної конфігурації об'єкта", - йдеться у заяві агентства.

У ході розслідування, проведеного представниками ЗАЕС, було виявлено пошкодження лінії електропередач між автотрансформатором та розподільчою станцією ЗТЕС, яке, як заявили в агентстві, було спричинене "військовою активністю".

Фахівці агентства не змогли перевірити місце пошкодження через відмову представників станції надавати доступ із міркувань безпеки, сказано в пресрелізі.

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Окупація та знеструмлення ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена військами Російська Федерація 4 березня 2022 року під час боїв біля міста Енергодар. Відтоді станція фактично перебуває під контролем російських сил.

У 2025 році ЗАЕС кілька разів повністю втрачала зовнішнє живлення через обстріли чи пошкодження ліній.

Для збереження безпеки довкола АЕС мобілізували міжнародних фахівців Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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