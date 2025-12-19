Окупована ЗАЕС втратила підключення до Запорізької теплоелектростанції через пошкодження лінії електропередач, - МАГАТЕ
Окупована Росією Запорізька атомна електростанція 15 грудня втратила електропостачання до Запорізької теплоелектростанції через пошкодження лінії між автотрансформатором та розподільчою станцією ЗТЕС.
Про це йдеться у пресрелізі МАГАТЕ за 19 грудня, інформує Цензор.НЕТ.
Пошкоджено лінію електропередач
"15 грудня передача електроенергії між розподільчою станцією ЗАЕС та розподільчою станцією ЗТЕС через автотрансформатор стала недоступною, що значно знизило гнучкість та стійкість електричної конфігурації об'єкта", - йдеться у заяві агентства.
У ході розслідування, проведеного представниками ЗАЕС, було виявлено пошкодження лінії електропередач між автотрансформатором та розподільчою станцією ЗТЕС, яке, як заявили в агентстві, було спричинене "військовою активністю".
Фахівці агентства не змогли перевірити місце пошкодження через відмову представників станції надавати доступ із міркувань безпеки, сказано в пресрелізі.
Окупація та знеструмлення ЗАЕС
- Запорізька атомна електростанція була захоплена військами Російська Федерація 4 березня 2022 року під час боїв біля міста Енергодар. Відтоді станція фактично перебуває під контролем російських сил.
- У 2025 році ЗАЕС кілька разів повністю втрачала зовнішнє живлення через обстріли чи пошкодження ліній.
- Для збереження безпеки довкола АЕС мобілізували міжнародних фахівців Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).
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