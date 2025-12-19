Оккупированная ЗАЭС потеряла подключение к Запорожской теплоэлектростанции из-за повреждения линии электропередач, - МАГАТЭ

Оккупированная Россией Запорожская атомная электростанция 15 декабря потеряла электроснабжение Запорожской теплоэлектростанции из-за повреждения линии между автотрансформатором и распределительной станцией ЗТЭС.

Об этом говорится впресс-релизе МАГАТЭ от 19 декабря, информирует Цензор.НЕТ.

Повреждена линия электропередач

"15 декабря передача электроэнергии между распределительной станцией ЗАЭС и распределительной станцией ЗТЭС через автотрансформатор стала недоступной, что значительно снизило гибкость и устойчивость электрической конфигурации объекта", - говорится в заявлении агентства.

В ходе расследования, проведенного представителями ЗАЭС, было обнаружено повреждение линии электропередачи между автотрансформатором и распределительной станцией ЗТЭС, которое, как заявили в агентстве, было вызвано "военной активностью".

Специалисты агентства не смогли проверить место повреждения из-за отказа представителей станции предоставить доступ из соображений безопасности, говорится в пресс-релизе.

Оккупация и отключение электроэнергии ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция была захвачена войсками Российской Федерации 4 марта 2022 года во время боев возле города Энергодар. С тех пор станция фактически находится под контролем российских сил.

В 2025 году ЗАЭС несколько раз полностью теряла внешнее питание из-за обстрелов или повреждений линий.

Для обеспечения безопасности вокруг АЭС были мобилизованы международные специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

