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Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили
У ніч на суботу, 20 грудня, триває російська атака безпілотниками.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Рух ворожих дронів
БпЛА на Чернігівщині курсом на Славутич з півночі, - повідомлялося о 00:38.
БпЛА на півночі Київщини, курс - на захід, - повідомлялося о 01:07.
Запоріжжя: БпЛА зі сходу на/повз Енергодар, - повідомлялося о 01:09.
БпЛА на Житомирщині
- Житомирська область Коростенський район - загроза застосування ворогом ударних БпЛА, - повідомлялося о 01:23.
- Житомирщина: БпЛА повз Коростень курсом на південь, - повідомлялося о 01:39.
- БпЛА у напрямку Житомира з півночі, - повідомлялося о 01:51.
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