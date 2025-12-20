УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4698 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників
1 587 3

Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили

шахеди

У ніч на суботу, 20 грудня, триває російська атака безпілотниками.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Рух ворожих дронів

БпЛА на Чернігівщині курсом на Славутич з півночі, - повідомлялося о 00:38.

БпЛА на півночі Київщини, курс - на захід, - повідомлялося о 01:07.

Запоріжжя: БпЛА зі сходу на/повз Енергодар, - повідомлялося о 01:09.

БпЛА на Житомирщині 

Дивіться також: ППО знешкодила 108 зі 160 БпЛА випущених росіянами. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

безпілотник БпЛА (6060) атака (1731) Повітряні сили (3518)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 