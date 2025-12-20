1 260 3
Россия атаковала Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы
В ночь на субботу, 20 декабря, продолжается российская атака беспилотниками.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Движение вражеских дронов
БПЛА в Черниговской области курсом на Славутич с севера, - сообщалось в 00:38.
БПЛА на севере Киевской области, курс - на запад, - сообщалось в 01:07.
Запорожье: БПЛА с востока на/мимо Энергодара, - сообщалось в 01:09.
БПЛА в Житомирской области
- Житомирская область Коростенский район - угроза применения врагом ударных БПЛА, - сообщалось в 01:23.
- Житомирская область: БПЛА мимо Коростеня курсом на юг, - сообщалось в 01:39.
- БПЛА в направлении Житомира с севера, - сообщалось в 01:51.
