Россия атаковала Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы

шахеди

В ночь на субботу, 20 декабря, продолжается российская атака беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Движение вражеских дронов

БПЛА в Черниговской области курсом на Славутич с севера, - сообщалось в 00:38.

БПЛА на севере Киевской области, курс - на запад, - сообщалось в 01:07.

Запорожье: БПЛА с востока на/мимо Энергодара, - сообщалось в 01:09.

БПЛА в Житомирской области 

  • Житомирская область Коростенский район - угроза применения врагом ударных БПЛА, - сообщалось в 01:23.
  • Житомирская область: БПЛА мимо Коростеня курсом на юг, - сообщалось в 01:39.
  • БПЛА в направлении Житомира с севера, - сообщалось в 01:51.

Дрони атакували Брянську область - соцмережі
20.12.2025 06:30 Ответить
Брянськ бомбили ,лаптям об'явили шо почалася війна
20.12.2025 06:34 Ответить
У центрі Києва 20 грудня обмежать рух через візити іноземних делегацій
20.12.2025 06:44 Ответить
 
 