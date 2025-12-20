Россия атаковала Украину ударными БПЛА, - Воздушные силы

В ночь на субботу, 20 декабря, продолжается российская атака беспилотниками.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

БПЛА в Черниговской области курсом на Славутич с севера, - сообщалось в 00:38.

БПЛА на севере Киевской области, курс - на запад, - сообщалось в 01:07.

Запорожье: БПЛА с востока на/мимо Энергодара, - сообщалось в 01:09.

БПЛА в Житомирской области

Житомирская область Коростенский район - угроза применения врагом ударных БПЛА, - сообщалось в 01:23.

Житомирская область: БПЛА мимо Коростеня курсом на юг, - сообщалось в 01:39.

БПЛА в направлении Житомира с севера, - сообщалось в 01:51.

