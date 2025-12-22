16 жителів Донеччини підозрюються у державній зраді та участі у "ДНР"
Українські силовики затримали 16 чоловіків, які воювали на боці окупантів у Куп’янську, Бахмуті та Авдіївці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Донецької області.
"Шестеро підозрюваних добровільно приєднались до НЗФ "ДНР" у період 2014-2022 років, а інші десятеро - вже під час повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Чоловіки обійняли посади командирів взводу та відділення, стрільців, водія-механіка, кулеметника, вогнеметника й навідника. Троє з них вступили до так званого батальйону "Беркут", що діяв у складі окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.
Воювали на найгарячіших ділянках фронту
Зазначається, що затримані воювали на найгарячіших ділянках фронту: у Куп’янську, Бахмуті, Торецьку, Авдіївці, Очеретиному, Андріївці, Кучеровому Яру, Шаховому та Красногорівці.
Крім того, представники ворожої армії чергували на блокпостах, охороняли та облаштовували бойові позиції, виконували господарські роботи. Крім того, доставляли боєприпаси на передову, ремонтували військову техніку й зводили фортифікаційні споруди для стримування наступу Сил оборони України.
Затримали учасників окупаційних формувань українські військовослужбовці у серпні-листопаді 2025 року їх затримали на Покровському напрямку.
Максимальне покарання - довічне ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскація майна.
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