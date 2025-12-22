16 жителей Донетчины подозреваются в государственной измене и участии в "ДНР"

Украинские силовики задержали 16 мужчин, которые воевали на стороне оккупантов в Купянске, Бахмуте и Авдеевке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Донецкой области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Шестеро подозреваемых добровольно присоединились к НЗФ "ДНР" в период 2014-2022 годов, а остальные десять - уже во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Мужчины заняли должности командиров взвода и отделения, стрелков, водителя-механика, пулеметчика, огнеметчика и наводчика. Трое из них вступили в так называемый батальон "Беркут", действовавший в составе оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Воевали на самых горячих участках фронта

Отмечается, что задержанные воевали на самых горячих участках фронта: в Купянске, Бахмуте, Торецке, Авдеевке, Очеретином, Андреевке, Кучеровом Яре, Шаховом и Красногоровке.

Также представители вражеской армии дежурили на блокпостах, охраняли и обустраивали боевые позиции, выполняли хозяйственные работы. Кроме того, доставляли боеприпасы на передовую, ремонтировали военную технику и возводили фортификационные сооружения для сдерживания наступления Сил обороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 15 лет тюрьмы получил предатель, который наводил российские авиабомбы на позиции ВСУ под Краматорском

Задержали участников оккупационных формирований украинские военнослужащие в августе-ноябре 2025 года на Покровском направлении.

Максимальное наказание - пожизненное заключение с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискация имущества.