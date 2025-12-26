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Ворог атакував Харківщину: пошкоджено об’єкти, є поранені

Обстріли Харківщини: КАБ, дрони "Ланцет" і пошкоджені об’єкти

Минулої доби ворог атакував 3 населені пункти Харківської області КАБами та безпілотниками. Є поранені цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждалі цивільні

Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 2 КАБ;
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки обстрілів 

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пристін);
  • у Лозівському районі пошкоджено будівлю бібліотеки (с. Верхня Самара), електромережі (сел. Орілька).

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Автор: 

Харківська область (2977) Куп’янський район (768) Лозівський район (55) Ківшарівка (21) Верхня Самара (1) Орілька (2) Пристін (5)
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