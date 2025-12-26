Ворог атакував Харківщину: пошкоджено об’єкти, є поранені
Минулої доби ворог атакував 3 населені пункти Харківської області КАБами та безпілотниками. Є поранені цивільні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.
Постраждалі цивільні
Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік.
Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 1 БпЛА типу "Ланцет";
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Наслідки обстрілів
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пристін);
- у Лозівському районі пошкоджено будівлю бібліотеки (с. Верхня Самара), електромережі (сел. Орілька).
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