Ворог атакував Харківщину: пошкоджено об’єкти, є поранені

Минулої доби ворог атакував 3 населені пункти Харківської області КАБами та безпілотниками. Є поранені цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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Постраждалі цивільні

Внаслідок обстрілу в с. Пристін Куп’янської громади постраждав 63-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 57-річній жінці, яка 24 грудня постраждала внаслідок обстрілу в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

2 КАБ;

1 БпЛА типу "Ланцет";

1 БпЛА (тип встановлюється).

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Наслідки обстрілів

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Пристін);

у Лозівському районі пошкоджено будівлю бібліотеки (с. Верхня Самара), електромережі (сел. Орілька).

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