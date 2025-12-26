Враг атаковал Харьковщину: повреждены объекты, есть раненые
За прошедшие сутки враг атаковал 3 населенных пункта Харьковской области КАБами и беспилотниками. Есть раненые среди гражданского населения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
Пострадавшие гражданские
В результате обстрела в с. Пристин Купянской громады пострадал 63-летний мужчина.
Также медики оказали помощь 57-летней женщине, которая 24 декабря пострадала в результате обстрела в сел. Кившаровка Купянской громады.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 2 КАБ;
- 1 БПЛА типа "Ланцет";
- 1 БПЛА (тип устанавливается).
Последствия обстрелов
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Купянском районе поврежден частный дом (с. Пристин);
- в Лозовском районе повреждено здание библиотеки (с. Верхняя Самара), электросети (пгт. Орелька).
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль