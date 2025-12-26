Враг атаковал Харьковщину: повреждены объекты, есть раненые

За прошедшие сутки враг атаковал 3 населенных пункта Харьковской области КАБами и беспилотниками. Есть раненые среди гражданского населения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

Пострадавшие гражданские

В результате обстрела в с. Пристин Купянской громады пострадал 63-летний мужчина.

Также медики оказали помощь 57-летней женщине, которая 24 декабря пострадала в результате обстрела в сел. Кившаровка Купянской громады.

Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:

2 КАБ;

1 БПЛА типа "Ланцет";

1 БПЛА (тип устанавливается).

Последствия обстрелов

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Купянском районе поврежден частный дом (с. Пристин);

в Лозовском районе повреждено здание библиотеки (с. Верхняя Самара), электросети (пгт. Орелька).

