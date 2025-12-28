Переговори між Трампом і Зеленським закінчилися, - ЗМІ

Перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та очільником США Дональдом Трампом завершилися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Corriere della Sera.

Журналісти додають, що зараз триває відеоконференція між двома президентами та європейськими лідерами. У Трампа та Зеленського також запланована пресконференція.

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