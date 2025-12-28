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Переговори між Трампом і Зеленським закінчилися, - ЗМІ
Перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та очільником США Дональдом Трампом завершилися.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Corriere della Sera.
Журналісти додають, що зараз триває відеоконференція між двома президентами та європейськими лідерами. У Трампа та Зеленського також запланована пресконференція.
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Топ коментарі
+7 CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
показати весь коментар28.12.2025 23:33 Відповісти Посилання
+3 Volodymyr Serdiuk
показати весь коментар28.12.2025 23:33 Відповісти Посилання
+3 Герхард
показати весь коментар28.12.2025 23:42 Відповісти Посилання
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