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Переговори між Трампом і Зеленським закінчилися, - ЗМІ

Трамп, Зеленський

Перемовини між президентом України Володимиром Зеленським та очільником США Дональдом Трампом завершилися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише видання Corriere della Sera.

Журналісти додають, що зараз триває відеоконференція між двома президентами та європейськими лідерами. У Трампа та Зеленського також запланована пресконференція.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) перемовини (3859) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+7
Більше того якщо Україна вже в близькому майбутньому не матиме свою ЯЗ то і детей ніяких вже на жаль не буде. Єдиний шанс вижити Україні та Українському народові це отримати хоча б з десяток невеликих 2-10 кт, розміром з рюкзак зарядів. Замінувать найбільші міста сосії. Першим зарядом підірвати прутіна під час прямого включення. Бере це все на себе приміром Міжнародна ліга антифашистів. По закритих каналах звязатись з вижившими рос. керівниками і потребувати вивести війська з України за 3 дні інакше ядерний сюрприз в містах мільйонниках. І щоб все було тихо.
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28.12.2025 23:33 Відповісти
+3
Ти - ідіот ! Пояснювати ідіоту - марна справа (( Ідіот -8==>
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28.12.2025 23:33 Відповісти
+3
Так Умеров нарешті піде на допит НАБУ? Чи йому ще все доїсти треба?
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28.12.2025 23:42 Відповісти

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