Переговоры между Трампом и Зеленским закончились, - СМИ
Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом завершились.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Corriere della Sera.
Журналисты добавляют, что сейчас продолжается видеоконференция между двумя президентами и европейскими лидерами. У Трампа и Зеленского также запланирована пресс-конференция.
Новость дополняется.
Судячи з повідомлення Кремля про телефонну розмову путіна та Трампа, озвученого помічником путіна Юрієм Ушаковим, мало ознак зміни позиції Москви.
Ушаков закликав Київ прийняти «сміливе, відповідальне політичне рішення <…>, що стосується Донбасу, з урахуванням ситуації на фронтах».
Він не сказав, що за рішення. Але це свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на тому, щоб Україна поступилася територією Донбасу, яка все ще перебуває під контролем України: землею, яку Росія не змогла захопити майже за чотири роки війни.
Коментарі Ушакова створюють враження, що з ключових питань Кремль і Білий дім у цілому дотримуються однієї точки зору. За його словами, лідери США та Росії вважають, що запропонований Україною та Європою варіант тимчасового припинення вогню «під приводом референдуму» призведе до затягування конфлікту.