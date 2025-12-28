РУС
Переговоры между Трампом и Зеленским закончились, - СМИ

Трамп, Зеленский

Переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой США Дональдом Трампом завершились.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет издание Corriere della Sera.

Журналисты добавляют, что сейчас продолжается видеоконференция между двумя президентами и европейскими лидерами. У Трампа и Зеленского также запланирована пресс-конференция.

Новость дополняется.

Читайте также: Многое может решиться до Нового года, будут ли решения - зависит от партнеров, - Зеленский

+7
Більше того якщо Україна вже в близькому майбутньому не матиме свою ЯЗ то і детей ніяких вже на жаль не буде. Єдиний шанс вижити Україні та Українському народові це отримати хоча б з десяток невеликих 2-10 кт, розміром з рюкзак зарядів. Замінувать найбільші міста сосії. Першим зарядом підірвати прутіна під час прямого включення. Бере це все на себе приміром Міжнародна ліга антифашистів. По закритих каналах звязатись з вижившими рос. керівниками і потребувати вивести війська з України за 3 дні інакше ядерний сюрприз в містах мільйонниках. І щоб все було тихо.
28.12.2025 23:33
+3
Ти - ідіот ! Пояснювати ідіоту - марна справа (( Ідіот -8==>
28.12.2025 23:33
+3
Так Умеров нарешті піде на допит НАБУ? Чи йому ще все доїсти треба?
28.12.2025 23:42
Неділя.
Чого вчепитися, якщо ти на#уярився?🤔
Сидить цілий день на цензорі, пише про ядренну зброю та кличе людей на майдан в березні.
Відновлює ядерний статус і потенціал України прямо з дивана.😂

Завтра зранку піде до хліва гній кидати.
Там ядерний буде лише запах.
Бажання майдану пройде на раз-два.
28.12.2025 23:46
Гною в містах більше. І голосує гній за гівно.
28.12.2025 23:55
чисто теоретично завтра у України з'явиться 10 ядерних боєголовок, як це зупинить рашку?
28.12.2025 23:24
Дурнику , по тобі застосували ЯЗ ? По якому кантону ?
28.12.2025 23:28
Ти в лайні , засранцю ! Якщо ти в Україні , то хоч прапор Український май !
28.12.2025 23:31
У тебе немає клепок , здрисни , чума 8==>
28.12.2025 23:40
Ану виключи vpn
28.12.2025 23:32
Точно так як Індію та Пакистан ))
28.12.2025 23:27
Хоч один заряд ядерний вони застосували ?
28.12.2025 23:29
Ти - ідіот ! Пояснювати ідіоту - марна справа (( Ідіот -8==>
28.12.2025 23:33
Почитай практикуючих психіатрів
28.12.2025 23:37
чисто практично знищення мацькви (13 274 285 тушок) та санкт-ленінграда (5 652 922 тушокhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3#cite_note-2025AA-4 ) змусить буйло :

1. перестати махати ядрьоним батоном
2. Не перетворювати військовий конфлікт в екзестенційну віну

для цього і існує ЯО по всім відомій формулі-

"У нас немає ядерної зброї, але якщо треба буде, то ми її застосуємо"

.
28.12.2025 23:52
Трамп за Надра України балакав з Оманським ухилянтом, чи за маєтки від РНБОУ умерова з родичами!?!?!
29.12.2025 00:00
28.12.2025 23:33
Для росії саме Українська ЯЗ це нічний кошмар і кінець їх нелюдських планів. Тому їх боти біснуються і їм підігрують корисні ідioти.
28.12.2025 23:43
Уранові заряди довго і дорого. Краще для початку як робили в Америці та СРСР плутонієві заряди. Реактори вже є.
28.12.2025 23:40
тортік шоколадний поїв гівнюк
28.12.2025 23:18
гівняний гівнюк з'їв шоколадного гівнюка
28.12.2025 23:20
влад ссанич, публіка чекає....

"Зеленський може застрелитись, він дуже жорсткий" Джерело: https://censor.net/ua/n3592703

ну когда же наконєц-то ?

.
29.12.2025 00:02
Переговори у неприродній спосіб припинилися. Лишилось дізнатися причину.
28.12.2025 23:23
Хоч стейків ЗЄ в дорогу дали?
Не на шару ж він пхався.
28.12.2025 23:26
Копняка йому дали, сказали, що піаніст з нього ніякий
28.12.2025 23:32
Він генітАльний пісюніст.
29.12.2025 01:16
Досить і банки, із курячим бульйоном.)
28.12.2025 23:34
Мамаріма та Папасаша десь в Італії харчуються.
Не залишилися подивитися на шашличкі, які їх синочка срана приготувала.
29.12.2025 00:35
Так Умеров нарешті піде на допит НАБУ? Чи йому ще все доїсти треба?
28.12.2025 23:42
Зєля, як і належить гарному єврейському синку, розжився шматочком чоколадного тортика для мами Ріми яка не змогла прийти. "А нам? Хрін вам! Нарада закінчена всі по домам."
28.12.2025 23:49
Переговори то таке.
Що були - що не були.
Попили бульйон "гаряча кружка"🍵, з'їли по стейку 🥩 з картоплею фрі 🍟, по шматочку шоколадного тортика🍰 на десерт і додому.

Головне запитання неділі:
Олександрович взяв Єрмачку кусок торта?🍰
29.12.2025 00:08
BBC
Судячи з повідомлення Кремля про телефонну розмову путіна та Трампа, озвученого помічником путіна Юрієм Ушаковим, мало ознак зміни позиції Москви.

Ушаков закликав Київ прийняти «сміливе, відповідальне політичне рішення <…>, що стосується Донбасу, з урахуванням ситуації на фронтах».

Він не сказав, що за рішення. Але це свідчить про те, що Москва продовжує наполягати на тому, щоб Україна поступилася територією Донбасу, яка все ще перебуває під контролем України: землею, яку Росія не змогла захопити майже за чотири роки війни.

Коментарі Ушакова створюють враження, що з ключових питань Кремль і Білий дім у цілому дотримуються однієї точки зору. За його словами, лідери США та Росії вважають, що запропонований Україною та Європою варіант тимчасового припинення вогню «під приводом референдуму» призведе до затягування конфлікту.
29.12.2025 00:19
,Казали що Умеров хріновий переговорщик, але виявляється він професіонал похоже що гарантії безпеки він для себе виторгував
29.12.2025 00:31
 
 