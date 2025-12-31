Сили безпілотних систем ЗСУ долучаються до системи обліку "Імпульс"

У Збройних Силах України стартувала третя хвиля розгортання системи обліку військовослужбовців "Імпульс". Відтепер її починають впроваджувати також у підрозділах Сил безпілотних систем. Раніше "Імпульс" вже запрацював у перших підрозділах Десантно-штурмових та Сухопутних військах ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

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Розгортання системи проходить в кілька етапів: від підготовки інфраструктури та налаштування захищеного середовища до імпорту даних і переходу на щоденну роботу в системі.

"Імпульс" розробляють і впроваджують ІТ-фахівці Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Це військовослужбовці з бойовим досвідом, які добре розуміють реальні потреби підрозділів і специфіку служби в умовах війни. Саме тому система адаптована до практичного використання на місцях. Розгортання забезпечують підрозділи Міноборони та ЗСУ. Понад 200 військових частин вже працюють в "Імпульсі" щодня.

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"Наразі декілька підрозділів Сил безпілотних систем вже отримали необхідну техніку та починають налаштовувати безпечне середовище для роботи з "Імпульсом". Очікується, що система суттєво пришвидшить обробку та аналіз даних – а це ще більш точні та оперативні рішення, від яких напряму залежить ефективність виконання підрозділами завдань за призначенням", – пояснив Іван "Грінч", керівник напряму цифровізації Сил безпілотних систем ЗСУ.

"Імпульс" — це не лише інструмент щоденного обліку. Система закладає основу для подальшої цифрової трансформації війська. У перспективі її дані стануть основою для розвитку інших цифрових сервісів у війську, зокрема системи управління оборонними ресурсами SAP, застосунку Армія+ та Медичної інформаційної системи.

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