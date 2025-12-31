Силы беспилотных систем ВСУ присоединяются к системе учета "Импульс"

В Вооруженных Силах Украины стартовала третья волна развертывания системы учета военнослужащих "Импульс". Отныне ее начинают внедрять также в подразделениях Сил беспилотных систем. Ранее "Импульс" уже заработал в первых подразделениях Десантно-штурмовых и Сухопутных войсках ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Развертывание системы проходит в несколько этапов: от подготовки инфраструктуры и настройки защищенной среды до импорта данных и перехода на ежедневную работу в системе.

"Импульс" разрабатывают и внедряют ИТ-специалисты Центра масштабирования технологических решений ВСУ. Это военнослужащие с боевым опытом, которые хорошо понимают реальные потребности подразделений и специфику службы в условиях войны. Именно поэтому система адаптирована к практическому использованию на местах. Развертывание обеспечивают подразделения Минобороны и ВСУ. Более 200 воинских частей уже работают в "Импульсе" ежедневно.

"Сейчас несколько подразделений Сил беспилотных систем уже получили необходимую технику и начинают настраивать безопасную среду для работы с "Импульсом". Ожидается, что система существенно ускорит обработку и анализ данных – а это еще более точные и оперативные решения, от которых напрямую зависит эффективность выполнения подразделениями задач по назначению", – пояснил Иван "Гринч", руководитель направления цифровизации Сил беспилотных систем ВСУ.

"Импульс" – это не только инструмент ежедневного учета. Система закладывает основу для дальнейшей цифровой трансформации войска. В перспективе ее данные станут основой для развития других цифровых сервисов в войске, в частности системы управления оборонными ресурсами SAP, приложения Армия+ и Медицинской информационной системы.

