"Меньше бумаг - больше службы": Минобороны запускает систему "Импульс", которая меняет кадровую работу в армии
Министерство обороны Украины разворачивает "Импульс" - цифровую систему для учета военнослужащих, которую официально внедряют в воинских частях.
Министерство обороны.
Это первая цифровая система в Вооруженных Силах Украины, которая масштабируется на все части и позволяет фиксировать кадровые события в отношении человека, автоматизирует создание документов и формирует согласованную целостную отчетность.
Что дает система "Импульс" для отдельной части и войска в целом в пяти пунктах.
1. Меньше времени на документы - больше на службу
"Импульс" автоматизирует задачи по учету военных, которые ранее выполняли вручную.
Приказы, справки, отчеты формируются в электронном виде быстрее, без монотонного копирования. Это уменьшает количество рутинных операций и освобождает ресурсы для работы с людьми, а не с файлами и бумагами.
2. Вся информация о людях - в удобном доступе
Система дает возможность службе персонала видеть согласованную и полную картину: кто на службе, в отпуске, на лечении.
Вместо десятков разрозненных файлов и таблиц - единый источник данных, обеспечивающий целостность и контроль полноты информации.
3. Решение на основе согласованных данных
"Импульс" помогает формировать отчеты, где показатели не противоречат друг другу.
Это дает возможность командованию оперативно принимать решения на основе структурированных и проверенных данных, а не разрозненных таблиц или фрагментарной информации.
4. Работа в защищенной официальной системе
Система соответствует современным требованиям киберзащиты, которыми руководствуются страны НАТО.
Система с четким разграничением доступа и управлением ролей. Каждая часть работает только с данными своих военнослужащих
Это позволяет отказаться от использования отдельных таблиц Excel и "самописных" решений и работать с данными в защищенной, контролируемой системе.
5. Ядро цифрового пространства ВСУ
"Импульс" станет фундаментом для создания единой цифровой экосистемы оборонного сектора.
Предусмотрена интеграция с системами Армия+, электронным документооборотом, Медицинской информационной системой и другими ИТ-продуктами в армии.
Это создаст основу для полноценной электронной среды, где все процессы взаимосвязаны и работают быстро - на основе единого достоверного источника данных.
Об "Импульсе"
"Импульс" - это цифровая система учета военнослужащих в Вооруженных Силах Украины. Она оптимизирует работу служб персонала, обеспечивает быстрый доступ к актуальной информации о людях и формирование согласованных отчетов или быстрое генерирование документов.
"Импульс" создан Центром масштабирования технологических решений ВСУ, где проходят службу ИТ-специалисты с многолетним гражданским опытом работы в украинских и международных ИТ-компаниях.
Развертывание в войске обеспечивают подразделения Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины.
