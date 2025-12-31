Двох українських моряків звільнили з піратського полону у Сенегалі, - МЗС
Дев’ять моряків, серед яких двоє громадян України, звільнені з піратського полону у Сенегалі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.
Що відомо
Йдеться про інцидент, який стався 3 грудня 2025 року. Тоді на судно під прапором Португалії напали пірати у територіальних водах Екваторіальної Гвінеї.
- За даними Департаменту консульської служби МЗС України, тоді було захоплено всіх дев’ятьох членів екіпажу, серед яких були й двоє українців.
Визволення українців з полону
Цей інцидент привернув увагу міжнародної спільноти та українських дипломатів, які негайно розпочали координацію зусиль для забезпечення звільнення полонених. З того часу судновласник разом із представниками Посольства України в Сенегалі активно працювали над забезпеченням безпечного повернення моряків.
25 грудня 2025 року полонених було звільнено. Це відбулось завдяки скоординованим діям судновласника, його представників та співробітників Посольства України в Сенегалі.
Українські дипломати наголосили, що успішне повернення моряків стало можливим завдяки оперативній комунікації та міжнародній підтримці.
Моряків одразу передали медикам для огляду, і наразі їхній стан оцінюють як задовільний. Всі повертаються додому, де на них чекають рідні та близькі.
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