Двух украинских моряков освободили из пиратского плена в Сенегале, - МИД
Девять моряков, среди которых двое граждан Украины, освобождены из пиратского плена в Сенегале.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.
Что известно
Речь идет об инциденте, который произошел 3 декабря 2025 года. Тогда на судно под флагом Португалии напали пираты в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.
- По данным Департамента консульской службы МИД Украины, тогда были захвачены все девять членов экипажа, среди которых были и двое украинцев.
Освобождение украинцев из плена
Этот инцидент привлек внимание международного сообщества и украинских дипломатов, которые немедленно начали координацию усилий для обеспечения освобождения пленных. С тех пор судовладелец вместе с представителями Посольства Украины в Сенегале активно работали над обеспечением безопасного возвращения моряков.
25 декабря 2025 года пленники были освобождены. Это произошло благодаря скоординированным действиям судовладельца, его представителей и сотрудников Посольства Украины в Сенегале.
Украинские дипломаты подчеркнули, что успешное возвращение моряков стало возможным благодаря оперативной коммуникации и международной поддержке.
Моряков сразу передали медикам для осмотра, и сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Все возвращаются домой, где их ждут родные и близкие.
