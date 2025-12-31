РУС
Новости Освобождение моряков из плена
512 2

Двух украинских моряков освободили из пиратского плена в Сенегале, - МИД

моряк

Девять моряков, среди которых двое граждан Украины, освобождены из пиратского плена в Сенегале.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.

Что известно

Речь идет об инциденте, который произошел 3 декабря 2025 года. Тогда на судно под флагом Португалии напали пираты в территориальных водах Экваториальной Гвинеи.

  • По данным Департамента консульской службы МИД Украины, тогда были захвачены все девять членов экипажа, среди которых были и двое украинцев.

Освобождение украинцев из плена

Этот инцидент привлек внимание международного сообщества и украинских дипломатов, которые немедленно начали координацию усилий для обеспечения освобождения пленных. С тех пор судовладелец вместе с представителями Посольства Украины в Сенегале активно работали над обеспечением безопасного возвращения моряков.

25 декабря 2025 года пленники были освобождены. Это произошло благодаря скоординированным действиям судовладельца, его представителей и сотрудников Посольства Украины в Сенегале.

Украинские дипломаты подчеркнули, что успешное возвращение моряков стало возможным благодаря оперативной коммуникации и международной поддержке.

Моряков сразу передали медикам для осмотра, и сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное. Все возвращаются домой, где их ждут родные и близкие.

Цікаво, чи вони пручалися коли їх звільняли для відправки в Україну? Молоді, здорові.
31.12.2025 20:22 Ответить
82-91 по три рази на рік бував в Дакарі , моряк . База там у нас була , при горбачові по ночам там лазили , тропікано , прінс , пелікано , ночні клуби. ніхто не нападав , в центрі , правда ))). окраїни то таке . а тепер пірати .....
31.12.2025 20:52 Ответить
 
 