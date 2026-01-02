Росіяни зараз намагаються вибудувати умови для наступу на фронті вже у січні, - Трегубов

У Харківській, Луганській та Сумській областях інтенсивність бойових дій дещо знизилася, ворог постійно перегруповується, ймовірно готуючись до "зустрічей" у новому році.

Про це в етері Еспресо розповів начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил, підполковник Віктор Трегубов, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовка армії РФ

"Щодо ситуації на фронті, можу говорити за нашу зону відповідальності - Харківщина, Луганщина та Сумщина, противник ближче до алкогольного тріпу з деякими нюансами. Зараз бачимо не такі інтенсивні атаки, як були, наприклад, кілька тижнів тому. Відбуваються постійні перегрупування, постійні намагання інфільтрації, вони підтягуються, скоріш за все, російські окупанти готуються", - сказав він.

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За його словами, ворог зараз намагається створити умови для подальшого проведення наступу на лінії фронту вже у січні.

Обстріли

"Однак це не означає, що у нас тут повністю все затихло, абсолютно ні. Це стосується й обстрілів мирних міст. Я зараз перебуваю у Харкові, не так далеко від мене стався вибух. Ми бачимо, що росіяни аж ніяк не сидять тихо. Але станом на зараз інтенсивність бойових дій трішки сповільнилася, що явно пов'язано з підготовкою до нових "зустрічей" у новому році", - резюмував Віктор Трегубов.

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