РФ нарощує застосування керованих авіабомб і у 2026 році це буде одна з головних загроз, - Ігнат
Російські загарбники нарощують застосування керованих авіабомб різних типів і у 2026 році це буде одна з головних загроз.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
За минулий рік росіяни застосували 60 тисяч таких бомб
"Кожного місяця зростає кількість застосування противником керованих авіабомб. Це засоби, які ворог застосовує близько двох років і тенденція іде до збільшення. І ми розуміємо, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Але вже є успішна протидія цим засобам на різних напрямках", - сказав Юрій Ігнат.
За його словами, основним засобом протидії має бути боротьба з ворожою авіацією. "Потрібно" відганяти подалі носіїв таких авіабомб", - додав Юрій Ігнат.
Сили оборони України посилюють протидію російським керованим авіабомбам, які залишаються однією з найбільших загроз на фронті. Військові впроваджують комплекс заходів для зниження ефективності російських авіаударів.
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