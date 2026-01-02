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Новини РФ збільшує виробництво зброї
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РФ нарощує застосування керованих авіабомб і у 2026 році це буде одна з головних загроз, - Ігнат

Росіяни нарощують застосування керованих авіабомб

Російські загарбники нарощують застосування керованих авіабомб різних типів і у 2026 році це буде одна з головних загроз.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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За минулий рік росіяни застосували 60 тисяч таких бомб

"Кожного місяця зростає кількість застосування противником керованих авіабомб. Це засоби, які ворог застосовує близько двох років і тенденція іде до збільшення. І ми розуміємо, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Але вже є успішна протидія цим засобам на різних напрямках", - сказав Юрій Ігнат.

За його словами, основним засобом протидії має бути боротьба з ворожою авіацією. "Потрібно" відганяти подалі носіїв таких авіабомб", - додав Юрій Ігнат.

Сили оборони України посилюють протидію російським керованим авіабомбам, які залишаються однією з найбільших загроз на фронті. Військові впроваджують комплекс заходів для зниження ефективності російських авіаударів.

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Автор: 

армія рф (21535) зброя (7935) атака (1822) Ігнат Юрій (874) війна в Україні (8751)
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Топ коментарі
+17
а що нарощуємо ми , Zельоний гундосий звіздьож ?
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02.01.2026 12:44 Відповісти
+7
Керованих авіабомб вистачить на 2-3 тижні.
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02.01.2026 12:50 Відповісти
+7
Головне що зелепідари потужно нарощують брехню про фламінги рути паляниці пекла та трембіти, а ще безбожно крадуть
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02.01.2026 13:07 Відповісти

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