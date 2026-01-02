РФ наращивает применение управляемых авиабомб и в 2026 году это будет одна из главных угроз, - Игнат

Российские захватчики наращивают применение управляемых авиабомб различных типов, и в 2026 году это будет одна из главных угроз.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошлый год россияне применили 60 тысяч таких бомб

"Каждый месяц растет количество применения противником управляемых авиабомб. Это средства, которые враг применяет около двух лет, и тенденция идет к увеличению. И мы понимаем, что в мире нет столько ракет, чтобы работать с этими бомбами. Но уже есть успешное противодействие этим средствам в разных направлениях", - сказал Юрий Игнат.

По его словам, основным средством противодействия должна быть борьба с вражеской авиацией. "Нужно" отгонять подальше носители таких авиабомб", - добавил Юрий Игнат.

Силы обороны Украины усиливают противодействие российским управляемым авиабомбам, которые остаются одной из самых больших угроз на фронте. Военные внедряют комплекс мер для снижения эффективности российских авиаударов.

