Новости РФ увеличивает производство оружия
РФ наращивает применение управляемых авиабомб и в 2026 году это будет одна из главных угроз, - Игнат

Россияне наращивают применение управляемых авиабомб

Российские захватчики наращивают применение управляемых авиабомб различных типов, и в 2026 году это будет одна из главных угроз.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" рассказал полковник Юрий Игнат, начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

За прошлый год россияне применили 60 тысяч таких бомб

"Каждый месяц растет количество применения противником управляемых авиабомб. Это средства, которые враг применяет около двух лет, и тенденция идет к увеличению. И мы понимаем, что в мире нет столько ракет, чтобы работать с этими бомбами. Но уже есть успешное противодействие этим средствам в разных направлениях", - сказал Юрий Игнат.

По его словам, основным средством противодействия должна быть борьба с вражеской авиацией. "Нужно" отгонять подальше носители таких авиабомб", - добавил Юрий Игнат.

Силы обороны Украины усиливают противодействие российским управляемым авиабомбам, которые остаются одной из самых больших угроз на фронте. Военные внедряют комплекс мер для снижения эффективности российских авиаударов.

а що нарощуємо ми , Zельоний гундосий звіздьож ?
02.01.2026 12:44 Ответить
Керованих авіабомб вистачить на 2-3 тижні.
02.01.2026 12:50 Ответить
Сирок ти і гундосий , крім як константації і підрахунку нічого не здатні? Імпотенти.
02.01.2026 12:53 Ответить
до них не долітає.
02.01.2026 12:58 Ответить
Головне що зелепідари потужно нарощують брехню про фламінги рути паляниці пекла та трембіти, а ще безбожно крадуть
02.01.2026 13:07 Ответить
За 11 місяців 2025 року.москалі скинули 44 тисячі кабів.
02.01.2026 13:13 Ответить
У них в следующем году экономика должна рухнуть вообще-то. Не успеют нарастить. По плану так вроде должно быть.
02.01.2026 13:16 Ответить
 
 