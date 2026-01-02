Близько 50 тис. цивільних залишаються у Слов’янську, багато хто збирається виїжджати, - МВА

Багато жителів Слов'янська планують після новорічних свят виїжджати з міста.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Зараз, за його словами, у місті залишаються близько 50 тис. цивільних, зокрема 4,8 тис. - діти.

До повномасштабного вторгнення РФ у місті проживали майже 100 тис. осіб.

"Зараз по спілкуванню з місцевими жителями бачу, що після новорічних свят багато хто виїжджатиме", - сказав Лях.

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Наразі триває евакуація.

Лях нагадав, що залізничне сполучення зі Слов’янська та Краматорська наразі припинено, тому виїхати можна тільки із залізничної станції міста Барвінкове, що в Харківській області. До цієї станції людей довозять автотранспортом.

Водночас, зауважив він, наразі у місті є тепло та електроенергія, працюють комунальники.

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