Близько 50 тис. цивільних залишаються у Слов’янську, багато хто збирається виїжджати, - МВА
Багато жителів Слов'янська планують після новорічних свят виїжджати з міста.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Слов'янської МВА Вадим Лях, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Зараз, за його словами, у місті залишаються близько 50 тис. цивільних, зокрема 4,8 тис. - діти.
До повномасштабного вторгнення РФ у місті проживали майже 100 тис. осіб.
"Зараз по спілкуванню з місцевими жителями бачу, що після новорічних свят багато хто виїжджатиме", - сказав Лях.
Наразі триває евакуація.
Лях нагадав, що залізничне сполучення зі Слов’янська та Краматорська наразі припинено, тому виїхати можна тільки із залізничної станції міста Барвінкове, що в Харківській області. До цієї станції людей довозять автотранспортом.
Водночас, зауважив він, наразі у місті є тепло та електроенергія, працюють комунальники.
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