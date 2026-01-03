Около 50 тыс. гражданских остаются в Славянске, многие собираются выезжать, - ГВА
Многие жители Славянска планируют после новогодних праздников уезжать из города.
Об этом в эфире телемарафона заявил глава Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Сейчас, по его словам, в городе остаются около 50 тыс. гражданских, в том числе 4,8 тыс. - дети.
До полномасштабного вторжения РФ в городе проживали почти 100 тыс. человек.
"Сейчас по общению с местными жителями вижу, что после новогодних праздников многие будут уезжать", - сказал Лях.
В настоящее время продолжается эвакуация.
Лях напомнил, что железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском пока прекращено, поэтому уехать можно только с железнодорожной станции города Барвинково, что в Харьковской области. До этой станции людей довозят автотранспортом.
В то же время, отметил он, в настоящее время в городе есть тепло и электроэнергия, работают коммунальщики.
Бої за Слов'янськ точилися у квітні - липні 2014 року під час війни на сході України.
12 квітня 2014 року контроль над містом був встановлений російськими загонами вторгнення під командуванням російського офіцера Ігоря Стрєлкова, до яких приєдналися бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки та деякі представники дрібного місцевого криміналу.
5 липня російські сили були змушені відступити до Донецька, який на той час вже був взятий під контроль іншими проросійськими силами.