Около 50 тыс. гражданских остаются в Славянске, многие собираются выезжать, - ГВА

Многие жители Славянска планируют после новогодних праздников уезжать из города.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава Славянской ГВА Вадим Лях, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Сейчас, по его словам, в городе остаются около 50 тыс. гражданских, в том числе 4,8 тыс. - дети.

До полномасштабного вторжения РФ в городе проживали почти 100 тыс. человек.

"Сейчас по общению с местными жителями вижу, что после новогодних праздников многие будут уезжать", - сказал Лях.

В настоящее время продолжается эвакуация.

Лях напомнил, что железнодорожное сообщение со Славянском и Краматорском пока прекращено, поэтому уехать можно только с железнодорожной станции города Барвинково, что в Харьковской области. До этой станции людей довозят автотранспортом.

В то же время, отметил он, в настоящее время в городе есть тепло и электроэнергия, работают коммунальщики.

