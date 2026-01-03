Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 210 630 осіб (+750 за добу), 11 497 танків, 35 744 артсистеми, 23 855 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 210 630 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.01.26 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 1 210 630 (+750) осіб
танків - 11 497 (+3) од.
бойових броньованих машин - 23 855 (+4) од.
артилерійських систем - 35 744 (+24) од.
РСЗВ - 1 590 (+1) од. засоби
ППО - 1 267 (+0) од.
літаків - 434 (+0) од.
гелікоптерів - 347 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 99 582 (+539) од.
крилаті ракети - 4 137 (+0) од.
кораблі / катери - 28 (+0) од.
підводні човни - 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни - 72 688 (+101) од.
спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.
"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.
