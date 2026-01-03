УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 210 630 осіб (+750 за добу), 11 497 танків, 35 744 артсистеми, 23 855 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

горять російські бехи

Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 210 630 російських окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Ліквідація російської армії

Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 3.01.26 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 1 210 630 (+750) осіб

танків - 11 497 (+3) од.

бойових броньованих машин - 23 855 (+4) од.

артилерійських систем - 35 744 (+24) од.

РСЗВ - 1 590 (+1) од. засоби

ППО - 1 267 (+0) од.

літаків - 434 (+0) од.

гелікоптерів - 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 99 582 (+539) од.

крилаті ракети - 4 137 (+0) од.

кораблі / катери - 28 (+0) од.

підводні човни - 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни - 72 688 (+101) од.

спеціальна техніка - 4 035 (+0) од.

ліквідація рф

"Дані уточнюються", - додали в Генштабі.

Автор: 

армія рф (20014) Генштаб ЗС (7792) ліквідація (4616)
Кацапня не йде в атаку, бо попримерзали сраки. Цьому також сприяє рясне знищення козломордої логістики останнім часом.
03.01.2026 08:49 Відповісти
Цікаво що рсзв останнім часом стабільно додається в статистику та й танки поступову наближається до ювілею.
03.01.2026 09:05 Відповісти
*поступово та наближаються - автоматичний набір слів підвів
03.01.2026 12:41 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !! Наступного дня очікуємо на ювілей БПЛА !!))
03.01.2026 09:20 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
03.01.2026 10:20 Відповісти
Перші 10 тисяч третьої сотні другого мільйона
03.01.2026 11:44 Відповісти
 
 